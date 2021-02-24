برگزیدگان «چهارراه» معرفی شدند/ رونمایی از ۲ کتاب‌ «فصل سفید»

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین دوره‌ مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی اقتباسی «چهارراه» عصر امروز ششم اسفند در حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم که به صورت آنلاین نیز پوشش داده می شد حمید نیلی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، شهرام احمدزاده، محمد عارف، سعید اسدی احمد الستی و ... حضور داشتند.

نخستین مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی اقتباسی «چهارراه» به همت دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری به مدیریت ایوب آقاخانی با رویکرد اقتباس از چهار اثر کهن ادبیات ایران «شاهنامه»‌ فردوسی، «جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات»، «مثنوی معنوی» و «گلستان سعدی» در دل شرایط کرونایی حاکم بر تئاتر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با اشاره به اتفاقاتی که پاندمی کرونا در طول یک سال اخیر رقم زده است، بر مهم بودن نقش نمایشنامه در تئاتر ایران تاکید کرد و گفت: سال ها است که هنرمندان ما چه در استان ها و چه در تهران با مشکل نمایشنامه مواجه هستند که البته قدم هایی هم ارگان ها و نهادهای تئاتری همچون حوزه هنری و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در این زمینه برداشته اند. در طول ۵ سال گذشته ما در حوزه هنری برنامه هایی برای برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه نمایشنامه نویسی در شهرستان های مختلف داشتیم که در این میان ایوب آقاخانی ایده پروژه نمایشنامه نویسی «چهارفصل تئاتر ایران» را مطرح کرد که خوشبختانه بسیار مثمرثمر بود. در این طرح ما فقط نمایشنامه برای خوانش تولید نکردیم و تلاشمان این است که این آثار به تولید برسند و در شهرستان های مختلف به صحنه بروند.

وی ادامه داد: امسال علاقه مند بودیم به ادبیات کهن ایران که اکثرا دراماتیک هم هستند، توجه کنیم چون این آثار منبع سرشار و گنجینه عظیمی برای تبدیل شدن به آثار دراماتیک هستند. امیدوارم در دوره آینده بتوانیم ادبیات غنی و کلاسیک‌مان را به تولید برسانیم و این حرکت کمکی باشد برای کمک به ادبیات نمایشی ایران. در این دوره نام های ناشناسی را شناختیم که استعدادهای آینده داری در زمینه نمایشنامه نویسی هستند که جای خرسندی دارد.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: ما نزدیک به ۱۵۰ نمایشنامه در حوزه هنری تولید کرده ایم که علاوه بر چاپ آنها این آثار را در اختیار هنرمندان برای تولید هم قرار خواهیم داد. امیدوارم در سال های آتی شاهد رشد استعدادهای درخشان در حوزه نمایشنامه نویسی باشیم و ما نیز تمام تلاشمان را می کنیم که در این جوانان ایجاد انگیزه کرده و از آنها حمایت کنیم.

در بخش بعدی برنامه و بعد از پخش کلیپی که نظرات نامزدهای حاضر در بخش مسابقه را درباره این رویداد انتقال می داد، سعید اسدی به نمایندگی از داوران مسابقه درباره فاکتورهای انتخاب آثار صحبت کرد.

وی با اشاره به دیدگاه‌ها و زیبایی شناسی‌های متفاوتی که در نمایشنامه های اقتباسی این مسابقه وجود داشته است درباره وجوه مختلفی که از این ۴ اثر ادبیات کهن برای اقتباس مورد توجه قرار گرفتند، توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه ایوب آقاخانی مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری و دبیر مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی «چهارراه» درباره انتشار ۲ جلد از کتاب های «فصل سفید» که آثار منتخب شرکت‌کنندگان در پروژه‌ ملی «چهارفصل تئاتر ایران» هستند، گفت: این پروژه با سیاست تمرکز زدایی از پایتخت و امکاناتش و سرسپردن به استعدادهایی که در خارج از پایتخت قلم می زنند، شکل گرفت. «چهار فصل تئاتر ایران» که سال ۸۷ با حمایت انجمن هنرهای نمایشی و مرکز هنرهای نمایشی کلید خورد تا سال ۹۱ بدون وقفه پیش رفت اما به مشکلاتی برخورد و مدتی متوقف شد تا اینکه در سال ۹۶ به همت کوروش زارعی در حوزه هنری دوباره احیا شد.

وی ادامه داد: آثاری که در این پروژه تایید می شوند در اختیار انتشارات سوره مهر برای انتشار قرار می گیرند که امروز قرار است ۲ جلد نخست از این کتاب ها تحت عنوان «فصل سفید ۱» و «فصل سفید ۲» رونمایی شوند که شامل نمایشنامه های مختلفی است. این پروژه یک پروژه آموزشی است و ناظر و قائل به تقاضای موجود در خارج از پایتخت بوده و علاقه مندی این دوستان خارج از مرکزنشین است که این پروژه را زنده نگه می دارد.

در ادامه با حضور ایوب آقاخانی، کوروش زارعی، حمید نیلی و سعید اسدی از ۲ جلد نخست کتاب‌های «فصل سفید» رونمایی شد.

در بخش بعدی مراسم آقاخانی در ویدئویی درباره روند برگزاری مسابقه «چهارراه» توضیحاتی ارائه داد و سپس از فراخوان دور دوم مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی اقتباسی سراسری «چهارراه» با حضور احمد الستی، حمید نیلی و سعید اسدی رونمایی شد که آقاخانی بخش هایی از فراخوان را برای حاضران قرائت کرد.

در ادامه مراحل اهدای جوایز به شرح زیر انجام شد:

نمایشنامه های شایسته تقدیر

تقدیر از امیرحسین بابایی از تهران برای نمایشنامه «چشم های آسمان سرخ‌اند»

تقدیر از نیروان غنی پور از البرز برای نمایشنامه «ستاره خوارزم»

تقدیر از مهدی اکبری از البرز برای نمایشنامه «رستم کشی»

تقدیر از فاطمه ارجمندی نژاد از فارس برای نمایشنامه «اتوپیا»

تقدیر از پریسا کیومرثی از تهران برای نمایشنامه «آیین جوان‌کشی»

نمایشنامه های برگزیده

برگزیده سوم: وفا مصطفی پور کیاسری برای نمایشنامه «چو ایران نباشد»

برگزیده دوم: حمید وامق از فارس برای نمایشنامه «هزاره های سنگی»

برگزیده اول: علیرضا اسماعیل پور از تهران برای نمایشنامه «سوگ‌نامه شگفت و شکست ناپذیر»

تقدیرشدگان این مسابقه علاوه بر لوح تقدیر مبلغ ۵۰ میلیون ریال دریافت کردند. به برگزیده سوم نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، برگزیده دوم مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و برگزیده اول مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی علاوه بر لوح تقدیر تعلق گرفت.