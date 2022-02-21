نیمی از پروژه های نیمه تمام حوزه علمیه کشور به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی اعرافی در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و کنونی حوزه علمیه برادران استان سمنان به میزبانی سالن همایش‌های حوزه علمیه خواهران سمنان با بیان اینکه توسعه رشته‌های تخصصی و ارائه سطوح ۲، ۳ و ۴ در سطح استان‌های کشور در برنامه کاری حوزه‌های علمیه کشور قرار دارد، گفت: باید تلاش شود تا پژوهش سراهای طلاب در سطح استان‌های کشور ایجاد شود.‌

وی با بیان اینکه در طی سه سال اخیر از ۳۰۰ پروژه نیمه تمام حوزه‌های علمیه کشور، تعداد ۱۵۰ پروژه تکمیل و مابقی این پروژه‌ها نیز با تلاش و مساعدت‌های لازم به اتمام خواهد رسید، افزود: هماهنگی و انسجام بیشتر میان دستگاه‌های فرهنگی و مراکز حوزوی از انتظارات و مطالبات ما است.

عضو شورای نگهبان با بیان اینکه حوزه‌های علمیه و روحانیت، ریشه در مردم و بخصوص قشر نیازمند و محروم‌جامعه دارد و اگر روزی ارتباط ما با این قشر قطع گردید، دیگر نمی‌توانیم خود را طلبه بنامیم، تاکید کرد: حوزه‌های علمیه امروز با حوزه‌های سال‌ها و قرن‌های گذشته تفاوت اساسی دارد و با توجه به تحولات و شرایط ایجاد شده، باید به سوالات مردم پاسخ دهد.‌

اعرافی با بیان اینکه به رغم تلاش‌های فراوان انجام شده از گذشته تا کنون، اما همچنان با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری فاصله‌ی بسیار زیاد داریم، افزود: برای نخستین بار چشم‌انداز و منشور دو دهه آینده حوزه‌های علمیه در ۱۵ چشم‌انداز، سند جامع و نظام نامه کلان، تدوین شده است

وی همچنین با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنیم استاندار سمنان، دانشگاه، حوزه علمیه و آموزش و پرورش را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد، ابراز کرد: پی‌ریزی امنیت، آرامش، پیشرفت و تعالی جامعه در آموزش و پرورش انجام می‌شود همچنین باید تلاش شود تا مدارس و حوزه‌های علمیه در شهرهای بزرگ از سطوح علمی عالی برخوردار باشند. اعرافی