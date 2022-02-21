اداره فدراسیون با سرپرست به صلاح نیست/ نگران فوتبال هستم نه اشخاص

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی که در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد، درباره شرایط فدراسیون فوتبال و عزل موقت عزیزی خادم گفت: تغییر اساسنامه شرایط را هم تغییر داد اما کاری بود که انجام شد.

وی ادامه داد: انتخابات توسط مجمع برگزار شده بود، پیش از این اساسنامه داشتیم اگر هیات رئیسه بخواهد عضوی را تعلیق کند می‌تواند موقت این کار را بکند و بعد باید در مجمع تصمیم اصلی را بگیرند من تعجب کردم اما این بار برای ارکان اتفاق افتاد.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد: ما باید صرف نظر از عملکرد و برنامه افراد، اساسنامه را طوری ببینیم که به فوتبال صدمه وارد نشود. نمی‌گویم دوره من خوب و موفق بوده اما ثبات مدیریتی وجود داشت اما تغییرات را ببینید، فدراسیون یکسال با سرپرست اداره شد و حالا دوباره باید سرپرست انتخاب شود و این نمی‌تواند برای فوتبال خوب باشد.

وی ادامه داد: من نگران فوتبال هستم نه اشخاص. امیدوارم هر اتفاقی می‌افتد به نفع فوتبال باشد.

کفاشیان با بیان اینکه این احتمال هست یک نفر روی کار بیاید و عملکردی داشته باشد که قابل قبول نباشد و منجر به برکناری آن فرد شود، خاطرنشان کرد: از سال ۵۸ که نگاه می‌کنم می‌کنم ۲ سال تا ۳.۵ سال بیشتر عمر ریاست یک رئیس در فدراسیون فوتبال نبوده و این به صلاح فوتبال نیست. کشورهای دیگر ۹۵ درصد روند باثباتی دارند و این باعث می‌شود فدراسیون‌شان خوب جلو برود. ما هم باید فکری کنیم روند اساسنامه به گونه ای باشد کار فوتبال جلو برود.

وی تاکید کرد: اینکه رئیس فدراسیونی بوده و عملکردی داشته در جریان جزئیات نیستم اما باید شرایط فوتبال به گونه‌ای باشد که ضرر نکند.

کفاشیان همچنین تصریح کرد: اگر نکته‌ای در اساسنامه مسکوت بود هیات رئیسه این اختیار را دارد تصمیم بگیرد و این ابهام با تفسیر هیات رئیسه اصلاح شود اما این تغییرات باید در اساسنامه تدوین و در مجمع تصویب شود.

این مدیر ورزش درباره اینکه ماجدی پست دارد و اینکه سرپرست است مشکلی ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: نمی‌دانم اگر دستگاه مربوطه بخواهد او مامور شود مشکلی نیست. خیلی از روسای فدراسیون‌ها در دستگاه‌های دیگر استخدام هستند و مامور می‌شوند. باید روندی را طوری جلو ببریم تا به مدیریت باثبات برسیم. امیدوارم زودتر کارها انجام شود.

وی درباره اینکه فکر می‌کنید انتخابات تا اسفند سال بعد طول بکشد، اظهارداشت: انشالله تا آن موقع طول نکشد.