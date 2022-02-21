به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح دوشنبه در بازدید از نمایشگاه تولید صنایع دستی بانوان توان‌یاب و سرپرست خانوار در بهزیستی اظهار داشت: بسیاری از مشاغل را با حداقل‌ها می‌توان ایجاد کرد.

وی بیان داشت: بهزیستی با معرفی مددجویان متقاضی و کارآفرینانی که آمادگی تولید صنایع دستی را دارند، با همکاری شورا و شهرداری، برای ایجاد فروشگاه و غرفه‌ی فروش محصولات تولید شده توسط بانوان تنگستانی، در ورودی و خروجی شهر اقدام کنند.

فرماندار تنگستان ضمن تقدیر از بهزیستی برای پشتیبانی از بانوان توان‌یاب و کارآفرین که با تولید محصولات سنتی و صنایع دستی برای امرار معاش خانواده خود درآمدزایی می‌کنند، اضافه کرد: از همه بانوان سرپرست خانواری که قصد راه‌اندازی مشاغل خرد و خانگی دارند، اعلام حمایت می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد مجموعه‌هایی برای عرضه محصولات سنتی و صنایع دستی شهرستان، ضمن معرفی فرهنگ شهرستان، از هنر بانوان تنگستانی رونمایی و حمایت شود.