لغزندگی معابر پایتخت/وضعیت ترافیک صبحگاهی در بزرگراه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر اظهار داشت: امروز با رصدی که از معابر شهر تهران از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک داشتیم، شاهد حجم بالای ترددها و شروع ترافیک در سطح معابر شهر تهران بخاطر بارش نزولات آسمانی و لغزنده شدن معابر بودیم.

وی گفت: در روزهای بارانی به علت کاهش دید رانندگان لغزنده بودن معابر و استفاده از خودروهای شخصی موجب افزایش ترافیک می‌شود.

سرهنگ رنجبر افزود: شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان آزادی و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

وی گفت: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بوستان جوانمردان، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، دارای حجم ترافیک است.

سرهنگ رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب شمیران نو، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از هنگام، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، دارای ترافیک است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از کامرانیه، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از شیشه مینا و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی گفت: خیابان دماوند در مسیر شرق به غرب، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و بزرگراه‌های شهید همت، حکیم، و امام علی (ع) جز پرترافیک ترین معابر صبحگاهی پایتخت هستند.