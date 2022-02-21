به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رمضان جمال پور با بیان اینکه فدراسیون کشتی به هیأت کشتی استان خوزستان اعتماد کرد و میزبانی رقابت‌های مهم بین المللی کشتی فرنگی جام تختی و مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی را به این استان داد گفت: ما نیز به تمامی برنامه ریزی های مناسب جهت برگزاری جام تختی را انجام داده ایم و آماده برگزاری باشکوه این دوره از رقابت‌ها هستیم. روند کارها با همکاری و مساعدت فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در حال انجام و هماهنگی و اقدامات لازم جهت این مسابقات در کلانشهر اهواز صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این رقابت‌ها در سالن ۲۵۰۰ نفری بوستان برگزار خواهد شد. قصد ما این بود که رقابت‌ها با حضور تماشاگر برگزار شود که متأسفانه با وجود پیگیری‌های مکرر، با توجه به شیوع ویروس کرونا، موفق به دریافت مجوز جهت حضور تماشاگران در این دوره از رقابت‌ها نشدیم.

سرپرست هیأت کشتی خوزستان در خصوص کشتی‌گیران و تیم‌های شرکت کننده حاضر در جام تختی گفت: به جز ۶ مدال آور رقابت‌های جهانی نروژ و یک طلایی رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان، تمامی پتانسیل کشتی فرنگی کشور با توجه به اینکه این رقابت‌ها به نوعی مرحله نهایی چرخه انتخابی محسوب می‌شود، حضور خواهند داشت. ضمن اینکه حضور تیم‌های تونس و ارمنستان نیز قطعی شده و امکان حضور تیم‌های گرجستان، عراق و سوریه نیز وجود خواهد داشت.

جمال پور در پایان افزود: امیدوارم با برگزاری هر چه باشکوه‌تر رقابت‌های جام تختی بتوانیم، مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور را هم طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ اسفندماه در شهر مسجدسلیمان به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.