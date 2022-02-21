جام تختی یکی از مهمترین مراحل چرخه انتخابی است

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی به عنوان سومین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی طی روزهای ۳ تا ۶ اسفند ماه در اهواز برگزار می‌شود و این در حالیست که نخستین اردوی شاگردان محمد بنا بعد از رقابت‌های جهانی نروژ با توجه به نتایج جام تختی آغاز خواهد شد.

بر این اساس محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات و تدارکات لازم برای میزبانی این مسابقات طبق هماهنگی‌های قبلی انجام شده است. این مسابقات یکی از مهمترین مراحل چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی محسوب می‌شود و بدیهی است اهمیت فراوانی برای کادر فنی و مدعیان دارد.

وی به حضور احتمالی تماشاگران در سالن مسابقات نیز اشاره کرد و گفت: بحث سلامت کشتی گیران، مربیان، داوران و حتی تماشاگران برای فدراسیون کشتی بسیار مهم است. در همین رابطه با هماهنگی و تشخیص مسئولان استان خوزستان، هیچ اصراری برای حضور تماشاگران در سالن در شرایط کنونی شیوع کرونا وجود ندارد. در مجموع امیدواریم این دوره از مسابقات نیز در بهترین شرایط و بدون مشکل خاصی برگزار شود.

رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون کشتی که سابقه قضاوت در میادین جهانی و المپیک را نیز دارد در خصوص اعمال قوانین جدید افزود: قوانین جدید اتحادیه جهانی کشتی برای اولین بار در مسابقات قهرمانی نوجوانان در ارومیه اجرایی شد. تغییر قوانین در بخش‌های مختلف صورت گرفته اما یکی از مهمترین تغییرات این است که در صورت بروز اشتباه بزرگ از سوی تیم داوری، سرپرست مسابقات یا نماینده اتحادیه جهانی، اجازه مداخله و درخواست اصلاح اشتباه از طریق مشورت یا بازبینی فیلم را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رویدادهای مهم بین المللی پیش رو در سال جدید میلادی از جمله مسابقات قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جهانی، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با جدیت بدنبال آن است تا تمامی نفرات شایسته و واجد شرایط را از دل مسابقات انتخاب و به اردوی تیم ملی دعوت کند.