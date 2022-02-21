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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۴

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

۱۲٠ کیلوگرم تریاک از خودروی پژو در محور یاسوج به اصفهان کشف شد

۱۲٠ کیلوگرم تریاک از خودروی پژو در محور یاسوج به اصفهان کشف شد

یاسوج_ فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۱۲۰ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور یاسوج - اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیقباد مصطفایی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان بلافاصله مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دنا با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی پاتاوه و پاسگاه انتظامی میمند ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور «یاسوج» به «اصفهان» ایست و بازرسی دایر کردند.

وی تصریح کرد: مأموران حین انجام ایست و بازرسی در محور مذکور به ۲ دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: در بررسی مأموران مشخص شد که خودروی پژو پارس اسکورت کننده مواد مخدر بوده و مأموران در بازرسی از خودروی پژو ۴۰۵، ۱۲۰ کیلو گرم تریاک کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: ۳ نفر در این رابطه دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

کد مطلب 5429688

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