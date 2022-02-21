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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۱۶

مدیرکل فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌شرقی منصوب شد

مدیرکل فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌شرقی منصوب شد

تبریز- با حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، علی مشایخی به‌عنوان مدیرکل فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌شرقی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مشایخی متولد سال ۱۳۶۸ از میانه و دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی است.‌

در سوابق او معاونت اقتصادی قرارگاه پیشرفت؛ آبادانی و محرومیت زدایی استان و مدیریت اجرایی مجتمع کشت و صنعت و صنایع غذایی اطمینان در استان آذربایجان غربی دیده می‌شود.

مشایخی عضو شورای عالی مجمع ملی اقتصاد مقاومتی قرارگاه قرب بقیه الله الاعظم (عج)، عضو دانشجویان استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت رئیسه مجمع جهادگران کارآفرین کشور وابسته به وزارت کار؛ تعاون و رفاه اجتماعی بوده است.

کد مطلب 5429694

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