به گزارش خبرنگار مهر، علی مشایخی متولد سال ۱۳۶۸ از میانه و دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی است.‌

در سوابق او معاونت اقتصادی قرارگاه پیشرفت؛ آبادانی و محرومیت زدایی استان و مدیریت اجرایی مجتمع کشت و صنعت و صنایع غذایی اطمینان در استان آذربایجان غربی دیده می‌شود.

مشایخی عضو شورای عالی مجمع ملی اقتصاد مقاومتی قرارگاه قرب بقیه الله الاعظم (عج)، عضو دانشجویان استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت رئیسه مجمع جهادگران کارآفرین کشور وابسته به وزارت کار؛ تعاون و رفاه اجتماعی بوده است.