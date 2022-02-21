لوازم خانگی مردم مناطق سیل زده جنوب کرمان در حال تحویل است

محمد علی روح اللهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از روزهای ابتدایی بروز سیل در جنوب کرمان در کنار مردم سیل زده این مناطق بود و در حال اجرای تعهدات خود در این مناطق هستیم.

وی گفت: تمام سعی مسئولان بر عادی شدن شرایط زندگی مردم در این مناطق به خصوص برای مردم محروم منطقه است و امیدواریم بتوانیم بخشی از مشکلات مردم را رفع کنیم.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات ستاد تأمین لوازم خانگی خانوارهایی است که در سیل لوازم منزلشان از بین رفته است و در همین راستا درآخرین مورد روز گذشته ۵۰۰ سری لوازم خانگی تحویل مردم شد.

روح الهی همچنان از تأمین دام مردم خبر داد و گفت: در سیل دام‌های مردم تلف شدند و از همان روز اول ما برای تأمین دام مردم ورود کردیم و در حال تأمین دام‌های مردم هستیم که در نهایت موجب بهبود معیشت مردم و دامداران خواهد شد.