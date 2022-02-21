به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران جام «سردار دل‌ها» یکشنبه (۲۴ بهمن‌ماه) با قرار گرفتن تیم مس رفسنجان در رتبه ششم جدول رده‌بندی (۱۴ برد و ۳۷ امتیاز) به پایان رسید.

اسماعیل بادرنگین با اشاره به صعود مس رفسنجان به مرحله پلی‌آف لیگ برتر گفت: با توجه به هدفی که باشگاه برایمان تعیین کرده بود، تنها قرار بود در لیگ برتر بمانیم و اصلاً هدفی برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر و صعود به مرحله پلی‌آف نداشتیم. اما خدا را شکر با زحمات بازیکنان، کادرفنی و باشگاه، موفق به کسب جایگاه ششم مرحله گروهی شدیم.

وی با بیان این‌که در مرحله گروهی مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار شد که شیوه فوق‌العاده‌ای بود، افزود: به‌خصوص برای تیم‌هایی همچون مس که در شهرهای کوچک و دور از پایتخت هستند، فراهم شدن شرایط میزبانی بازخورد بسیار خوبی داشت. اما برگزاری دو دیدار در هفته، کار ریکاروی بازیکنان را بسیار سخت کرده بود و متأسفانه همه تیم‌ها با مصدومیت‌هایی مواجه شدند. برخی تیم‌ها هم همچون مس رفسنجان حتی با پارگی دیسک کمر یکی از بازیکنان مواجه شد. اما در مجموع برگزاری رقابت‌ها به‌صورت رفت و برگشت فوق‌العاده بود.

سرمربی مس رفسنجان تصریح کرد: امیدوارم در مرحله یک‌چهارم نهایی و در مقابل تیم پرمهره مقاومت شهداب یزد عملکرد خوبی داشته باشیم. سپاهان، پیکان، لبنیات و شهرداری ارومیه از جمله تیم‌های پرمهره‌ای هستند که شانس قهرمانی دارند. تیم پاس گرگان در نخستین سال حضورش در لیگ برتر موفق به صعود به مرحله پلی‌آف شد. اما حضور فولاد سیرجان ایرانیان در مرحله پلی‌آف قابل پیش‌بینی بود. به هر حال امیدوارم شاهد برگزاری رقابت‌های خوبی در این مرحله باشیم.

وی درخصوص برگزاری مرحله پلی‌آف به صورت متمرکز هم گفت: به شخصه معتقدم اگر مرحله پلی‌آف به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شد، بهتر بود. اما کرونا به شرایط برگزاری مسابقات ضربه زد ولی این موضوع که پلی‌آف به صورت دو برد از سه بازی برگزار می‌شود، اتفاق خوبی است.

بادرنگین با اشاره به تقابل تیمش مقابل مقاومت شهداب یزد در مرحله یک‌چهارم‌نهایی افزود: در دور رفت مرحله گروهی با نتیجه سه بر یک موفق به پیروزی مقابل شهداب شدیم و در دور برگشت با همین نتیجه مقابل حریف شکست خوردیم. البته باید توجه داشت که شهداب یزد در نیم‌فصل بسیار خوب تقویت شد. کادر و بازیکنان جذب شده، کمک زیادی به این تیم کردند. بازیکن پشت خط زن این تیم تغییر کرد. امین اسماعیل‌نژاد یک نیم‌فصل بازی نکرده و انرژی و انگیزه بسیار بالایی برای رسیدن به تیم ملی دارد. با این اوصاف امیدوارم در مرحله پلی‌آف مقابل یزدی‌ها عملکرد خوبی داشته باشیم. هرچند که هدف باشگاه تنها ابقاء در لیگ برتر بود اما حالا که به پلی‌آف رسیده‌ایم، بازیکنان هم قسم شده‌اند تمام تلاش‌شان را برای راه‌یابی به جمع چهار تیم برتر به‌کار بگیرند.

مرحله پلی‌آف لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۰ از سوم تا هشتم اسفندماه با حضور هشت تیم فولاد مبارکه سپاهان، لبنیات هراز آمل، مقاومت شهداب یزد، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، مس رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان و پاس گرگان به میزبانی سالن فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.

تیم مس رفسنجان در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف مقاومت شهداب یزد می‌رود تا فاتح دو مسابقه از سه بازی به دیدار نیمه‌نهایی راه یابد.