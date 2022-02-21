به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز دوشنبه خبر داد در ادامه تصویب طرح صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های فوتسال، این طرح از سال ۲۰۲۳ به صورت آزمایشی انجام می‌شود و از سال ۲۰۲۴ اجباری خواهد شد.

به این ترتیب حضور تیم‌ها در مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال آسیا نیازمند داشتن مجوز حرفه‌ای است که AFC آن را در پنج بخش معیارهای ورزشی، معیارهای زیرساختی، معیارهای پرسنلی و اداری، معیارهای قانونی و معیارهای مالی دسته بندی کرده است.

مشابه این طرح چند سال است که در فوتبال آسیا اجرا می‌شود و تیم‌هایی که سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب می‌کنند، باید قبل از آن مجوز حرفه‌ای را به دست آورده باشند.

نداشتن مجوز حرفه‌ای در فوتبال برای کشور ایران یادآور اتفاق تلخی است که چند ماه پیش افتاد و استقلال و پرسپولیس، دو نماینده پرطرفدار ایران به دلیل عدم کسب این مجوز از لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲ کنار گذاشته شدند.

«داتو ویندزور جان» دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد که اجرای این طرح، فوتسال آسیا را همانند فوتبال این قاره تقویت خواهد کرد.

به این ترتیب قهرمان این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتسال ایران که نماینده کشورمان در مسابقات جام باشگاه‌های ۲۰۲۳ آسیا است، باید از همین حالا زمینه را برای دریافت مجوز حرفه‌ای فراهم کند چرا که این طرح به صورت آزمایشی از سال آینده عملیاتی می‌شود و از سال ۲۰۲۴ اجباری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معیارهای اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور مجوز حرفه‌ای به صورت کلی به این شرح است:

معیارهای ورزشی:

داشتن تیم‌های جوانان (زیر ۱۸ یا زیر ۱۹ سال)

مراقبت‌های پزشکی برای بازیکنان

ثبت نام بازیکن

معیارهای زیرساختی:

ورزشگاه مورد تایید

امکانات آموزشی

معیارهای پرسنلی و اداری:

دبیرخانه باشگاه

مدیر اداری

افسر مالی

دفتر امنیتی

مسئول رسانه

پزشک تیم

سرمربی تیم

کمک مربی تیم

مربی دروازه بان

مربی بدنساز

مربی جوانان

رعایت حقوق، مسئولیت‌ها و وظایف

ضوابط حقوقی:

رعایت الزامات قانونی قهرمانی باشگاه‌های آسیا

قراردادهای کتبی با بازیکنان

سایر اسناد قانونی

معیارهای مالی:

صورت‌های مالی قابل حسابرسی

بودجه سالانه

بدون مطالبات معوق