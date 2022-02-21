کتابی درباره سیره عملی نمایندگان امام خمینی در استانها منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بال و پرهای امام (برشی از سیره عملی نمایندگان امام خمینی (ره))» اثر هادی حسین خانی نائینی از سوی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۴۰۰ صفحه منتشر شد.

امروز عالمان دینی و روحانیت معظم که در مسند به مسئولیت‌های مختلف، مانند امامت جمعه و جماعت و نمایندگی ولی فقیه قرار گرفتند، شایسته است سیره و سبک زندگی عالمان وارسته به ویژه شهدای محراب را الگوی زندگی آن شخص قرار دهند و با مردم بر اساس رحمت حکمت فروتنی مهربانی و عطوفت که شیوه پیامبران امامان و سالکان راه حقیقت است، رفتار نمایند.

تقوا، اخلاص و معنویت، مهمترین رمز موفقیت عالمان دینی در طول تاریخ بوده و نمایندگان امام خمینی (ره) در استان‌ها با فتح قله‌های تهذیب به ستارگان همیشه درخشان انقلاب تبدیل شدند.

«بال و پرهای امام»، برشی است از سیره عملی نمایندگان امام خمینی (ره) از سخنان، خاطره‌ها، تجربه‌ها و آموزه‌های ارزشمند نمایندگان امام خمینی (ره) در استان‌ها فراهم آمده است.

اثر حاضر با این هدف انجام شده است تا برخی از ویژگی‌ها و اقدامات نمایندگان ولی فقیه را شناسایی و منعکس کند. این اثر صرفاً به توصیف ویژگی‌ها و اقدامات نمایندگان پرداخته است و لازم است بررسی تحلیلی در جهت تبیین علمی موضوع این صورت گیرد.

ساختار اثر

این مجموعه در قالب ۹ فصل تهیه و تألیف شده است که مهمترین ویژگی‌ها و کارکردهای نمایندگان ولی تغییر را مورد بحث قرار داده است.

در فصل اول این اثر که با عنوان «ابعاد اخلاقی» از نمایندگان امام خمینی (ره) در استان‌ها تألیف شده، به اهمیت اخلاق و رفتار نماینده ولی فقیه پرداخته و در ادامه ابعاد اخلاقی اعم از اخلاق، تقوا، توکل، شرح صدر، تواضع، خوش خلقی، دنیا گریزی، استقامت و پایداری، انس با امور معنوی، موعظه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

«ابعاد اقتصادی» عنوان دومین فصل از کتاب «بال و پرهای امام» است که در این فصل عزت نفس، ساده زیستی و زیّ طلبگی، احتیاط و اخذ و مصرف اموال به عنوان ابعاد اقتصادی سیره عملی نمایندگان امام خمینی (ره) در استان‌ها ذکر شده است.

در سومین فصل از این اثر، ابعاد خانوادگی سیره ایشان مانند حسن سلوک در خانواده، اهتمام به مسائل خانواده، قدرشناسی از همسر، زهد و بی آلایشی همسر، برخورد با تخلفات فرزندان تبیین گردیده است.

نویسنده در چهارمین فصل از کتاب حاضر، ارتباطات نماینده ولی فقیه را بررسی کرده و در این میان، به ارتباط با عموم مردم (گرده گشایی از کار مردم، شنیدن نقدها با روی باز، همراهی و همدلی با مردم و…) و ارتباط با اقشار (عشایر و محرومین، مسؤولین، خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، اهل سنت، جوانان، نخبگان، پرهیز از ارتباط با افراد مشهور به بد نامی) اشاره کرده است.

«حوزه و روحانیت» عنوان فصل پنجم این کتاب است که در این فصل، اهتمام به ارتقای کمی و کیفی حوزه‌های علمیه، ایجاد اتحاد و انسجام میان روحانیت، و تکریم حوزویان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل ششم که تحت عنوان «مدیریت» تألیف شده، به مدیریت جهادی، تشکیل دفتر امین و فعال و پاسخگو، و نظارت پرداخته شده است.

«هدایت گری سیاسی و اجتماعی» عنوان هفتمین فصل از کتاب «بال و پرهای امام» است که در این فصل به بیان مطالبی در خصوص بصیرت سیاسی، کسب خبر از منابع گوناگون، زمان شناسی و موضع گیری های به موقع، مقابله با انحرافات، آینده نگری، روشنگری سیاسی، تیزهوشی و ذکاوت در مواجه با مسائل اشاره گردیده است.

در فصل هشتم، هدایت گری فرهنگی مطرح شده و اقتضائات هدایت گری فرهنگی از جمله دغدغه مندی از مورد فرهنگ دینی و انقلابی، بصیرت فرهنگی، راهبری فرهنگی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی فعال سازی مساجد، پی ریزی کارهای هوشمندانه، اظهار نظر کارشناسانه و… تبیین شده است.

نهمین و آخرین فصل از این اثر، به مسأله «نماز و خطابه جمعه» پرداخته شده و ارزش و اهمیت نماز جمعه و اقتضائات تأثیرگذاری نماز جمعه (از جمله شناخت جایگاه، استفاده از فن بیان، شناسایی نیازها و انعکاس آنها به مردم، حفظ حضور مردم در صحنه و…) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ‌