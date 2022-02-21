پایان کنگره جهانی «محمد(ص) پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر»

به گزارش خبرنگار مهر، حامد تقوایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری این کنگره جهانی، گفت: این کنگره بصورت خودجوش از ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با بعثت پیامبر (ص) از حرم شاهچراغ (ع) آغاز شد و هنرمندان را از کل جهان فراخوان کردیم که آثار خود را در۷ زبان مختلف در ۲۵ رشته برای کنگره ارسال کنند.

وی یادآور شد: در گام اول کنگره برای تولید آثار ۷محور داشتیم که برهه های زندگی پیامبر (ص) را پوشش می داد برای ادامه کنگره در سال های آتی یک موضوع اختصاصی مانند سیمای پیامبر (ص) در قرآن یا نهج البلاغه یا معرفی یکی از صحابه پیغمبر هم درکنار محورهای کلی جشنواره اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به فرصت هفت ماهه هنرمندان برای ارسال آثار به کنگره تصریح کرد: دوم آبان ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارسال آثار بود در این مدت باتوجه به اجرای برنامه های متعدد توسط کنگره شش ورکشاپ هنری گسترده و هفت پیش کنگره ادبی تبلیغات گسترده ای برای رسیدن فراخوان به هنرمندان انجام شد و نهایتاً ۷ هزار و ۴۰۰ اثر دریافت کردیم.

تقوایی ابراز داشت: باتوجه به اینکه کنگره با موضوع اختصاصی درباره حضرت محمد (ص) بود و یک موضوع آیینی داشت، از لحاظ تعداد آثار و کشورهای شرکت کننده منحصر به فرد محسوب می‌شود.

دبیر کل جشنواره با اشاره به شروع داوری پس از اتمام مهلت ارسال اثار، ادامه داد: ۶۰ تن از چهره های سرشناس کشور به عنوان هیات داوری مشغول داوری آثار در رشته های مختلف شدند و کیفیت آثار ارسالی باعث شد که تعداد آثار برگزیده و شایسته تقدیر در بعضی رشته ها افزایش یابد نهایتاً به ۵۰ اثر حائز رتبه و ۷۰ اثرهم بعنوان آثار شایسته تقدیر رسیدیم.

تقوایی در خصوص جزئیات برنامه اختتامیه نیز خبر داد: نهم اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت نه صبح در تالار حافظ اختتامیه این کنگره و رویدادهای جنبی آن در شیراز برگزار خواهد شد. وی یادآور شد: برای اختتامیه رویدادهای متعددی طراحی شده و از هفتم اسفندماه رویدادها در شیراز آغاز می‌شود.

تقوایی افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده رشته های مختلف در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، اکران ۲۱ فیلم برگزیده کنگره در سینما فرهنگ شیراز و برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی در حوزه نمایشنامه نویسی و فیلم کوتاه از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه برشمرد و گفت: نمایشگاه آثار برگزیده در رشته های مختلف از هفتم تا دوازدهم اسفندماه دایر است و از ساعت نه صبح تاپنج بعداز ظهر پذیرای علاقمندان خواهد بود فیلم‌های برگزیده نیر هفتم و هشتم اسفندماه از دوبعدازظهر تا ساعت نه شب در سینما فرهنگ اکران می‌شود و در اختتامیه میزبان مهمانان ویژه چون استاد نصرالله قادری و و کوروش زارعی خواهیم بود علاوه بر آن هفتم اسفند ساعت ۸شب اختتامیه بخش عربی کنگره را باحضور ۴شاعر برگزیده از کشور مصر، الجزایر، مغرب و عراق دربرنامه داریم و تمام آثار کنگره به زبان عربی پخش خواهد شد.

وی افزود: هشتم اسفند نیز شاهد برگزاری جشنواده آواها و نواها تحت عنوان آوای حرا هستیم و گروه‌های سرود منتخب استان فارس از شهرستانهای مختلف در سالن سینما فرهنگ باهم رقابت می‌کنند.این رویداد باهمکاری بسیج هنرمندان به عنوان یک رویدادمشترک باکنگره درنظرگرفته شده است.

تقوایی شعرخوانی شعرای برگزیده فارسی زبان در حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) و اجرای جمعی بانگ اذان را از جمله برنامه های روز هشتم برشمرد و ادامه داد: صبح نهم اسفند ماه ساعت نه صبح اختتامیه کنگره با حضور سخنرانان ملی و برگزیدگان کنگره با هدف معرفی و تقدیر از برگزیدگان در تالار حافظ شیراز برگزار خواهد شد و پویش اذان در اذان درسطح شهر رقم می‌خورد.

وی در خصوص این پویش توضیح داد: در این پویش درشب مبعث افراد متقاضی شرکت در پویش در مکان های پرتردد شهر اذان زنده اجرا می‌کنند و به ازای هر پنجاه شرکت کننده دومیلیون جایزه به این پویش اضافه خواهد شد.

دبیر کل کنگره با اشاره به تعداد آثار وتعداد رشته ها و تنوع زبان شرکت در کنگره اذعان داشت: به عنوان سال اول کار بزرگی انجام شد باتوجه به اینکه کار خودجوشی بود و با هم افزایی دستگاه ها همراه شد ما امروز می‌توانیم ادعا کنیم بزرگترین رویداد فرهنگی هنری ادبی کشور در شیراز رقم خورده با تکرار آن در سال‌های بعد می‌توانیم شاهد یک رویداد بزرگ در جهان اسلام باشیم.

تقوایی یادآور شد: اختتامیه به معنای اتمام کنگره نیست بلکه اتمام فراخوان دور اول است ولی اصل کنگره یک رویداد جاری است و برای یک سال آینده نشر آثار را در دستور کار داریم که اهمیتش برای ما به اندازه همان بخش فراخوان است که آثار به مخاطب برسد ان شاءالله در تلاش هستیم که همزمان با سالروز بعثت در سال ۱۴۰۱ دور دوم کنگره را رونمایی کنیم.

وی درخصوص شیوه انتشار آثار نیزپاسخ داد: برای انتشار آثار اجرای نمایشگاه در شهر ها و کشورهای مختلف چاپ کتاب شعر و داستان نبوی را در دستورکار داریم علاوه بر آن سایت حرفه ای و نمایشگاه مجازی هم خواهیم داشت و جا دارد یک گنجینه دائمی درشهر شیراز برای ارائه خروجی های این کنگره بزرگ ایجاد کنیم.

به گزارش مهر برگزیدگان اولین کنگره محمد پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر نهم اسفندماه درشیراز معرفی می‌شوند.