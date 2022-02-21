تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد ایجاد اشتغال در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دائیصراف پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال که با حضور مسئولین شهرستان کاشمر برگزار شد، با بیان اینکه باید فرصتهای حوزه کشاورزی و سایر حوزهها شناسایی شود، اظهار کرد: یکی از فرصتهای شهرستان، توسعه مشاغل خانگی با نگاه به زنجیرههای تولید است.
فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه گردشگری از مزیتهای نسبی و رقابتی شهرستان است، تصریح کرد: برای رونق گردشگری و ایجاد اشتغال در شهرستان، زنجیرههای تولید سوغات زائر با محوریت روستاها ایجاد و بازارهای مختلف در سطح استان و خارج از استان شناسایی شود.
وی، یکی از دغدغههای امروز جامعه را آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: اشتغال و کارآفرینی با حمایت از گروههای شتابدهنده میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد.
دائیصراف با تأکید بر لزوم آشنایی دانشآموزان با مفاهیم کسب و کار و آموزش و مهارتآموزی، خاطرنشان کرد: آموزشهای فنی و حرفهای باید متنوع و در راستای مزیتهای نسبی و رقابتی شهرستان تدوین شود و در این حوزه، آموزشها باید با تکیه بر مهارتهای کسب و کار باشد.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان کاشمر با بیان اینکه شهرستان کاشمر پتانسیل شاخص بودن در برخی حوزهها را دارد، گفت: در این راستا دستگاههای عضو کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری باید مزیتهای نسبی و رقابتی خود را شناسایی کنند.
وی همچنین بر لزوم نظارت بر اعتبارات و تسهیلات اشتغال شهرستان برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تأکید کرد.
صدور ۱۱۶ مجوز مشاغل خانگی
در ادامه این جلسه، اباذر میری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر با بیان اینکه تعهد اشتغال شهرستان دو هزار و ۴۱۷ شغل بوده است، اظهار کرد: تاکنون با تلاشهای اعضا کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان، دو هزار و ۵۳۲ شغل ایجاد شده است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر گفت: در حوزه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۰ تعهد شهرستان، صدور ۷۰ مجوز مشاغل خانگی در تعهد دستگاههای اجرایی تعریف شده که تاکنون ۱۱۶ مجوز در این حوزه صادر شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون به ۴۹ طرح مشاغل خانگی با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است، افزود: درحوزه تسهیلات اشتغال روستایی نیز ۲۷۶ طرح با اشتغال ۵۷۷ نفر مصوب شد که برای ۲۷۶ طرح، بیش از ۲۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
میری با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اجرای سیاستهای حمایتی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیان کرد: تاکنون ۱۲ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان تسهیلات به هزار و ۱۱۲ طرح پرداخت شده است.
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