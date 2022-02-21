تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد ایجاد اشتغال در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دائی‌صراف پیش‬ از‬ ظهر‬ دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال که با حضور مسئولین شهرستان کاشمر‬ برگزار شد، با بیان این‌که باید فرصت‌های حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌ها شناسایی شود، ‏اظهار کرد: یکی از فرصت‌های شهرستان، توسعه مشاغل خانگی با نگاه به زنجیره‌های تولید است. ‏

فرماندار کاشمر با اشاره به این‌که گردشگری از مزیت‌های نسبی و رقابتی شهرستان است، تصریح کرد: برای رونق گردشگری و ‏ایجاد اشتغال در شهرستان، زنجیره‌های تولید سوغات زائر با محوریت روستاها ایجاد و بازارهای مختلف ‏در سطح استان و خارج از استان شناسایی شود.

وی، یکی از دغدغه‌های امروز جامعه را‬ آسیب‌های اجتماعی دانست‬ و گفت: ‏اشتغال و کارآفرینی با حمایت از گروه‌های شتاب‌دهنده می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر ‏باشد.‏

دائی‌صراف با تأکید بر لزوم‬ آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم کسب و کار و آموزش و مهارت‌آموزی، خاطرنشان کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید متنوع و در راستای مزیت‌های نسبی و رقابتی شهرستان تدوین شود و در این حوزه، ‏آموزش‌ها باید با تکیه بر مهارت‌های کسب و کار باشد.‌

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان کاشمر با بیان این‌که شهرستان کاشمر پتانسیل شاخص‬ بودن در برخی حوزه‌ها را‬ دارد، ‬ گفت: ‬ در این راستا دستگاه‌های عضو کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری باید مزیت‌های نسبی و رقابتی خود را ‏شناسایی کنند.‏

وی همچنین بر لزوم نظارت بر اعتبارات و تسهیلات اشتغال شهرستان برای جلوگیری از انحراف تسهیلات ‏تأکید کرد.‏

صدور ۱۱۶ مجوز مشاغل خانگی

در ادامه این جلسه، اباذر میری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر با بیان این‌که تعهد اشتغال شهرستان دو‬ هزار و ۴۱۷ شغل بوده است، اظهار کرد: تاکنون با تلاش‌های اعضا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان، دو‬ هزار و ۵۳۲ شغل ایجاد شده است.‏

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر گفت: در حوزه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۰ تعهد شهرستان، صدور ۷۰ مجوز مشاغل خانگی در تعهد دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که تاکنون ۱۱۶ مجوز در این حوزه صادر شده است‏.

وی با بیان این‌که تاکنون به ۴۹ طرح مشاغل‬ خانگی‬ با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است، ‬افزود: درحوزه تسهیلات اشتغال ‏روستایی نیز‬ ۲۷۶ طرح با اشتغال ۵۷۷ نفر مصوب شد‬ که برای ۲۷۶ طرح، بیش از ۲۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.‏

میری با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اجرای سیاست‌های حمایتی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، ‏بیان کرد: تاکنون ۱۲ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان تسهیلات به هزار و ۱۱۲ طرح پرداخت شده است.‏