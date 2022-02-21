نشست مقدماتی مجمع صادرکنندگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت مجمع صادرکنندگان گاز، یک کارگروه ویژه و سطح بالا دیشب برای سازماندهی مناسب ششمین اجلاس سران کشورها و دولت‌ها عضو مجمع صادرکنندگان گاز برگزار شد و قرار است امروز نیز امورات مربوط به این مجمع را نهایی کنند.

پنجمین نشست این کارگروه ویژه به صورت حضوری در محل اجلاس سران در شرایتون دوحه برگزار شد، در این جلسه و نشست پیش نویس دستور کار نشست فوق العاده وزیران کشورهای عضو مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

علاوه بر این، شرکت کنندگان در مورد پیش نویس بیانیه اجلاس سران و بیانیه مطبوعاتی ششمین اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز به بحث و گفتگو پرداختند.

این کارگروه ویژه که برای برگزاری هر چه بهتر ششمین اجلاس سران مجمع صادرکننده گاز توسط شیخ مشعل بن جبور آل ثانی، به نمایندگی از کشور میزبان کشور قطر که ریاست آن را برعهده داشت، برگزار شد، همچنین دبیر کل مجمع صادرکنندگان گاز محمد حامل نیز در این کارگروه حضور داشت.

اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز هر دو سال یک بار در سطح سران کشورها و دولت‌ها برگزار می‌شود. اجلاس‌های قبلی در دوحه، کشور قطر (۲۰۱۱) برگزار شد.

کشور قطر، به دنبال حسن نیت و رهبری این کشور در مجمع، قصد خود را برای میزبانی این رویداد در بیست و یکمین نشست وزیران مجمع صادرکنندگان گاز در مسکو در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد. این کشور مقصد رویدادها و کنفرانس‌های زیادی در سطح جهانی است. همچنین دوحه محل استقرار دبیرخانه دائمی مجمع صادرکنندگان گاز نیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تأسیس اوپک گازی در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با ایگور ایوانف دبیر شورای امنیت وقت روسیه مطرح شد. در این دیدار رهبری با اشاره به وجود نزدیک به نیمی از ذخایر گاز جهان در روسیه و ایران پیشنهاد کرد که این دو کشور با کمک یکدیگر می‌توانند بنای یک سازمان مربوط به همکاری‌های گازی را همچون اوپک پایه‌گذاری کنند که بعدها در سفر مقام‌های روسی به قطر، یکی دیگر از کشورهای دارنده ذخایر عظیم گازی، این پیشنهاد به آن کشور نیز ارائه و مورد موافقت مقام‌های دوحه قرار گرفت.