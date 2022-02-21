امیریه شهر نمونه گردشگری/مشکل جدی در جذب اعتبارات بازآفرینی داریم

امیر کرم زاده در حاشیه بازدید از مناطق گردشگری و ابنیه تاریخی دامغان و امیریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با توجه به بناهای قدیمی موجود در شهر امیریه این شهر می‌تواند به شهر نمونه گردشگری تبدیل شود، تاکید کرد: هم اکنون دو شهر بسطام و شهمیرزاد در زمره شهرهای نمونه گردشگری استان سمنان هستند.

وی با بیان اینکه به منظور رونق صنعت گردشگری در شهر امیریه شهرداری امیریه با مکاتبه و درخواست شهر نمونه گردشگری از طریق اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اقدامات لازم به عمل خواهد آمد، تاکید کرد: برای تملک و بازسازی کاروانسرای امیر سپهسالار شهرداری امیریه طی مکاتبه‌ای از طریق اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و استانداری و اداره کل راه و شهرسازی نسبت به در اختیار قرار دادن زمین معوض به مالکان به منظور بازسازی و استفاده بهینه اقدام خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه مقرر شده شهرداری و شورای شهر امیریه به منظور تعیین و تکلیف باقی مانده مالکیت عمارت دختر ناصرالدین شاه با مالک همکاری و پس از دریافت مجوز بازسازی توسط مالک اصلی و تخصصی تسهیلات بناهای تاریخی در بازسازی عمارت موصوف تسریع شود، گفت: طی تفاهم‌نامه بین اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و شهرداری امیریه طرح بازسازی انتهای خیابان انقلاب امیریه در محدوده قلعهٔ اجرایی می‌شود.

کرم زاده همچنین با بیان اینکه میراث فرهنگی می‌بایست میراث مردمی شود و شهرستان دامغان به اندازه چند استان کشور دارای میراثی نفیس است، تاکید کرد، رویداد محوری و خلاقیت در گردشگری شاخص‌های مهم برای ارتقا میراثی است اما باید گفت در معرفی آثار تاریخی دامغان خوب عمل نکردیم و ما در داشتن جاذبه‌های استان سمنان منحصر به فرد هستیم اما در معرفی آن بد عمل کردیم.

وی افزود: استان سمنان در جذب اعتبارات بازآفرینی نیز مشکلات جدی دارد و در استان چیزی در حدود صفر است لذا ما آمادگی داریم با در اختیار گذاشتن ساختمان اداری برای دامغان، ساختمان لطفی رو برای حفظ و تقویت میراثی تخلیه کنیم، همچنین انجمن خیران میراثی در شهرستان دامغان به زودی تشکیل خواهد شد و اگر شهرداری دامغان در قالب یک تفاهم نامه ۱۰ میلیارد تومان برای احیای بافت تاریخی شهرستان دامغان اختصاص دهد، اداره کل میراث استان سمنان برای احیای بافت تاریخی دامغان ۱۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد داد.

مدیرکل میراث استان سمنان در ادامه افزود: کار مرمت و بازسازی کاروانسرای شاه عباسی بلوار شمالی دامغان از هفته آینده آغاز خواهد شد و در تلاشیم موزه آب را در بلوار شهید شاهچراغی دامغان راه اندازی کنیم و به دنبال تنظیم سند گردشگری برای شهرستان دامغان به عنوان سند راه هستیم.