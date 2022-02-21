به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده صبح دوشنبه در نشست شورای مسکن اظهار داشت: تأمین مسکن یکی از اولویت‌های دولت است و در این راستا اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده است.

وی همکاری و مشارکت همگانی در اجرای طرح نهضت مسکن را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: به منظور تسریع اجرای طرح جهش تولید مسکن در شهرها و روستاهای استان بوشهر همکاری مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط ضروری است.

استاندار بوشهر از ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی به‌صورت سالانه خبر داد و اظهار داشت: در سال نخست طرح جهش تولید مسکن، ساخت بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی آغاز و بر اساس برنامه زمانبندی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

محمدی‌زاده، تأمین مسکن نیازمندان و اقشار مستضعف جامعه را مورد توجه ویژه دولت دانست و بیان کرد: در این راستا زمین مورد نیاز طرح‌های نهضت ساخت مسکن در استان با همکاری دستگاه‌های مختلف تأمین می‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم و اساسی تأمین مسکن در وضعیت اقتصادی خانواده تصریح کرد: فقر و عدم تأمین اقتصادی در تهیه و ساخت مسکن اثرگذار است از این رو دولت‌ها در تأمین مسکن قشر محروم و کم برخوردار برنامه‌ریزی ویژه‌ای می‌کنند.