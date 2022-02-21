به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان نهایی «داستان بیست‌وپنج» با رویکرد انتخاب آثار برتر داستانی بیست و پنج سال اخیر ایران امروز دوشنبه ۲ اسفند توسط دبیرخانه این‌رویداد مشخص شدند.

طبق اعلام برگزارکنندگان این‌رویداد، در گام دوم «داستان بیست و پنج‌» از طیف متنوعی از کارشناسان نظرسنجی شد و از آنان خواشته شد از میان فهرست صدوپنجاه‌تایی منتخب مخاطبان، آثار برگزیده از نظر خود را اعلام کنند. در این گام از استادان دانشگاه، مدرسان داستان‌نویسی، منقدان ادبی، روزنامه‌نگاران، فعالان حوزه کتاب و کتابفروشان دعوت شد طیف متنوعی از سلیقه‌ها را گرد هم بیاورند و نهایتا با تجمیع آرای آنان به فهرستی از بیست و پنج اثر شاخص داستانی از سال ۱۳۷۵ تا کنون رسید.

برگزیدگان نهایی این رویداد ادبی به ترتیب الفبا (بر اساس نام اثر)‌ عبارتند از: آداب بی‌قراری نوشته‌ یعقوب یادعلی، اسفار کاتبان نوشته‌ ابوتراب خسروی، باغ ملی نوشته‌ کورش اسدی، برف و سمفونی ابری نوشته‌ پیمان اسماعیلی، بند محکومین نوشته‌ کیهان خانجانی، بیست زخم کاری نوشته‌ محمود حسینی‌زاد، پرنده من نوشته‌ فریبا وفی، جایی دیگر نوشته‌ گلی ترقی، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته‌ زویا پیرزاد، حفره نوشته‌ محمد رضایی راد، خون‌خورده یا سرخ سیاه نوشته‌ مهدی یزدانی خرم، دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته‌ شهرام رحیمیان، دوباره از همان خیابان‌ها نوشته‌ بیژن نجدی، راهنمای مردن با گیاهان دارویی نوشته‌ عطیه عطارزاده، زخم شیر نوشته‌ صمد طاهری، سوءقصد به ذات همایونی نوشته‌ رضا جولایی، شب ممکن نوشته‌ محمد حسن شهسواری، شرق بنفشه نوشته‌ شهریار مندنی‌پور، شکوفه‌های عناب نوشته‌ رضا جولایی، عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک یا از این قطار خون می‌چکه قربان نوشته‌ حسین مرتضائیان‌ آبکنار، ناتمامی نوشته‌ زهرا عبدی، نگران نباش نوشته‌ مهسا محب‌علی، نیمه‌ غایب نوشته‌ حسین سناپور، همنوایی شبانه‌ ارکستر چوب‌ها نوشته‌ رضا قاسمی و هیس نوشته‌ محمدرضا کاتب.

در اعلامیه دبیرخانه این‌رویداد آمده است:

هدف این رویداد شناسایی و معرفی نویسندگانی است که در ۲۵ سال اخیر از سوی خوانندگان و به بیان دیگر جامعه‌ کتابخوان، نمره‌ قبولی گرفته‌اند. در گام نخست از رویداد ادبی داستان بیست‌وپنج، که از یکم تا بیست و پنجم دی‌ماه برگزار شد، ۵۳۱۹ مخاطب مشارکت کردند و عناوین مورد علاقه‌شان را در سایت این رویداد ادبی ثبت کردند و روز شنبه دوم بهمن فهرستی از ۱۵۰ اثر داستانی را که بیش از پنج‌هزار مخاطب در انتخاب آن مشارکت داشتند اعلام کردیم. در این انتخاب اولیه، فهرست بیش از ۳۰هزار عنوان کتاب رمان و مجموعه داستان فارسی که از ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ منتشر شده بود در اختیار مخاطبان قرار گرفت و از میان این آثار ۱۵۰ کتاب با آرای مخاطبان برگزیده شد.

پس از اعلام این فهرست نهایی، در مراحل بعدی در برنامه‌های متنوعی به معرفی و بررسی این آثار برگزیده خواهیم پرداخت تا با ابعاد مختلف ادبیات داستانی این بیست‌وپنج سال هر چه بیشتر آشنا شویم.

رویداد ادبی «داستان بیست‌وپنج» که برای معرفی و گزینش بهترین آثار داستانی فارسی در ۲۵ سال اخیر طراحی شده، از یکم دی ماه آغاز به کار کرد و داوری مردمی آن از روز ۲۱ تا ۲۵ دی‌ماه برگزار شد. تا کنون ناشران مختلف ادبیات داستانی کشور و همچنین دیگر بنگاه‌های فعال در این حوزه از جمله نشرچشمه، نشر ثالث، انتشارات مروارید، نشر بان، نشر حوض نقره،‌ نشر برج، انتشارات ققنوس، نشر هیلا، نشر گیلگمش، نشر چرخ، فیدیبو، استودیو مشکی، کتاب‌فروشی‌های بوکلند و رادیوگوشه به این رویداد ادبی پیوسته‌اند و ناشران و نهادهای فرهنگی دیگر نیز می‌توانند به عنوان حامی این رویداد به آن بپیوندند. برگزارکنندگان امید دارند که این رویداد ادبی، از آغاز تا اعلام فهرست نهایی و پس از آن، به محملی برای معرفی و شناخت هر چه بیش‌تر آثار فاخر داستانی این ۲۵ سال بدل شود و کمک کند که این آثار راه خود را در تاریخ ادبیات و در قرن جدید بهتر و بیشتر پیدا کنند.