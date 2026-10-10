به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی، در آستانه برگزاری هجدهمین کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد، افزود: این قبیل مشاوره ها بسته به شرایط بیمار و ساختار نظام ارزیابی پیش از عمل در میزان لغو یا به تعویق افتادن اعمال جراحی نقش موثری دارند.

وی ادامه داد: هدف از ارزیابی و مشاوره پیش از بیهوشی در یک نظام سلامت کارآمد، صرفاً تأیید انجام بیهوشی نیست. بلکه متخصص بیهوشی با ارزیابی وضعیت عمومی بیمار، شناسایی بیماران پرخطر، تشخیص بیماری‌های کنترل‌نشده، بررسی داروها و حساسیت‌های دارویی، ارزیابی سابقه بیهوشی و مشکلات احتمالی راه هوایی، بررسی نتایج آزمایش‌ها و در صورت نیاز بهینه‌سازی وضعیت بیمار، در تعیین بهترین و ایمن‌ترین مسیر درمان نقش دارد.

سلیمی همچنین اظهار داشت: این ارزیابی همچنین می‌تواند، مشخص کند که آیا بیمار برای انجام عمل به‌صورت سرپایی مناسب است یا نیاز به بستری و مراقبت بیشتر دارد و در نهایت به برنامه‌ریزی مناسب برای مراقبت‌های پس از عمل و ترخیص ایمن بیمار کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به محدودیت تعداد متخصصان بیهوشی در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی، امکان ویزیت مستقیم همه بیماران توسط متخصص بیهوشی پیش از هر عمل جراحی وجود ندارد و اساساً نیز برای همه بیماران یک سطح از ارزیابی ضروری نیست. بنابراین می‌توان با استفاده از یک نظام ارزیابی مبتنی بر میزان خطر، بیماران کم‌خطر را از طریق پرسشنامه و ارزیابی‌های غیرحضوری بررسی و بیماران با ریسک بالاتر را برای ارزیابی مستقیم به متخصص بیهوشی ارجاع داد.

رئیس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران گفت: استفاده از گفتگوی تلفنی، سامانه‌های الکترونیک و پزشکی از راه دور (Telemedicine) نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد و به استفاده بهینه از ظرفیت متخصصان بیهوشی، افزایش ایمنی بیماران و کاهش مراجعات غیرضروری کمک کند.

مشاوره پیش از بیهوشی چگونه از لغو یا تأخیر عمل جلوگیری می‌کند

سلیمی گفت: متخصص بیهوشی از مرحله ارزیابی پیش از عمل تا مدیریت بیهوشی، کنترل درد و مراقبت‌های پس از جراحی، نقش مهمی در ایمنی بیمار و موفقیت درمان دارد. به همین دلیل لازم است پیش از انجام عمل، اطلاعات کافی درباره بیماری‌های زمینه‌ای بیمار از جمله بیماری‌های قلبی، ریوی و کلیوی، سابقه حساسیت‌های دارویی، عوارض یا مشکلات بیهوشی‌های قبلی، داروها و مکمل‌های مصرفی، سابقه جراحی، وضعیت راه هوایی و نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی و تشخیصی در اختیار تیم بیهوشی قرار گیرد.

وی با اشاره به تفاوت میان «لغو» و «تعویق» عمل جراحی گفت: از نظر علمی بهتر است، میان لغو عمل و به تعویق افتادن آن تفاوت قائل شویم. در بسیاری از موارد، مشکل بیمار به معنای لغو دائمی عمل نیست، بلکه ممکن است، انجام جراحی برای چند ساعت، چند روز یا چند هفته به تعویق بیفتد تا شرایط بیمار برای انجام یک عمل ایمن فراهم شود.

سلیمی افزود: برای مثال، رعایت نکردن دستورهای مربوط به ناشتایی ممکن است، باعث تأخیر چندساعته در انجام عمل شود. عفونت حاد تنفسی یا سایر بیماری‌های حاد نیز، بسته به شدت بیماری و نوع عمل، ممکن است نیازبه تعویق انداختن جراحی داشته باشد. همچنین در بیمارانی که فشار خون یا قند خون آنها کنترل نشده است و بسیاری علل دیگر که قابل اصلاح هستند، ممکن است، پیش از جراحی نیاز به ارزیابی و بهینه‌سازی وضعیت بیمار وجود داشته باشد. شناسایی این مشکلات پیش از روز عمل می‌تواند از لغو یا تأخیر غیرضروری جراحی جلوگیری کند.

برگزاری هجدهمین کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد

رئیس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران همچنین از برگزاری هجدهمین کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد خبر داد که با شعار «نوآوری برای تاب‌آوری» از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این کنگره، محورهایی همچون هوش مصنوعی و نوآوری در بیهوشی، بیهوشی در انواع جراحی‌ها، مراقبت‌های ویژه، مدیریت دردهای حاد و مزمن، بیهوشی منطقه‌ای، طب انتقال خون، آموزش پزشکی، اخلاق و پزشکی قانونی، ایمنی بیمار، فرسودگی شغلی، پزشکی خواب و طب تسکینی مورد بحث و تبادل نظر متخصصان قرار خواهد گرفت.