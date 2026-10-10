به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد، مسلم فلاح‌زاده در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بازدید هیئت اقتصادی و اجرایی استان یزد از مرکز اسکول‌تک (Skoltech) مسکو اظهار کرد: این مرکز یکی از مجموعه‌های پیشرو روسیه در حوزه علم، فناوری و نوآوری است و در جریان این بازدید، ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین، تجاری‌سازی دانش و توسعه شرکت‌های فناور و استارت‌آپی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این بازدید، بررسی راهکارهای انتقال فناوری از مراکز علمی و فناور به بخش صنعت بود؛ چراکه امروز افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده، بیش از گذشته به استفاده از ظرفیت دانش و فناوری وابسته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد ادامه داد: صنعت استان برای عبور از مسیر سنتی توسعه و حرکت به سمت صنایع دانش‌بنیان، نیازمند ارتباط مؤثرتر میان دانشگاه، شرکت‌های فناور و واحدهای صنعتی است و این ارتباط می‌تواند به حل مسائل فناورانه صنایع و توسعه محصولات جدید کمک کند.

فلاح‌زاده با اشاره به دستاوردهای این سفر بیان کرد: آشنایی با مدل‌های موفق پیوند علم، فناوری، نوآوری و صنعت در روسیه، ظرفیت مناسبی برای بررسی و تعریف همکاری‌های جدید میان مراکز علمی و فناوری این کشور و زیست‌بوم صنعتی استان یزد فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: استفاده از تجربه مراکز پیشرو در حوزه فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و زیست‌فناوری، می‌تواند در برنامه‌ریزی برای ارتقای توان فناورانه صنایع استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد خاطرنشان کرد: این رویکرد با اهداف برنامه تحولی «یزد پایدار» نیز هم‌راستا است و می‌تواند زمینه را برای حرکت صنعت استان به سمت فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده از دانش و نوآوری فراهم کند.