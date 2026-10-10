اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از تولید در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی، به همراه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، از واحدهای تولیدی و سه کارخانه بزرگ سنگ‌بری بازدید کردند.

در جریان این بازدیدها، امرایی با حضور در محل فعالیت کارخانه‌ها و گفت‌وگو با مدیران و کارگران، از نزدیک در جریان مشکلات و چالش‌های پیش‌روی این واحدهای تولیدی قرار گرفت.

تأمین انرژی و مسائل مالیاتی در کانون بررسی‌ها

در این نشست‌ها، موضوعاتی از جمله تأمین حامل‌های انرژی، چالش‌های مالیاتی، کمبود نیروی انسانی و سایر موانع حقوقی و قانونی که روند فعالیت و تولید کارخانه‌ها را با دشواری مواجه کرده است، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از تولید

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی اظهار کرد: دستگاه قضایی همواره از بخش تولید حمایت کرده است و هدف از این بازدیدهای میدانی، تقویت ارتباط میان دستگاه قضا و بخش اقتصادی و بررسی مستقیم مشکلات از زبان تولیدکنندگان است.

امرایی با اشاره به اهمیت اشتغال‌آفرینی واحدهای صنعتی افزود: دادستانی بروجرد آمادگی دارد برای تسهیل فرآیندهای قانونی و رفع موانع موجود، با سایر دستگاه‌های مرتبط همکاری کند و از پایداری فعالیت واحدهای صنعتی حمایت به عمل آورد.