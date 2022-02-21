داوران و نامزدهای جشنواره شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در آستانه اختتامیه «شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر» داوران این جشنواره در پنج گروه ادبی شعر کلاسیک، شعر نو(قالب‌های نیمایی و سپید)، شعر محاوره، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر(پژوهش‌های حوزه شعر) معرفی شدند؛ همچنین هیئت داوران این دوره از جشنواره شعر فجر آثار ارسالی که برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور منتشر شده‌ بودند را در این پنج گروه ارزیابی و نامزدهای هرکدام از این بخش‌ها را معرفی کرد.

سعید بیابانکی، علی داوودی، محمدمهدی سیار، حمیدرضا شکارسری، قادر طراوت‌پور، میلاد عرفان‌پور و محمدسعید میرزایی داوری سه بخش بزرگسالِ شعر کلاسیک، شعر نو و شعر محاوره «شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر» را برعهده داشتند.

این داوران کتاب‌های «از پنجره آپارتمان» اثر محمدرضا سلیمی سِفتِجانی (انتشارات شهرستان ادب)، مجموعه‌کتاب‌های «الف،‌ لام، میم» اثر حافظ ایمانی (نشر علم)، «آنیماه» اثر عالیه مهرابی (انتشارات سوره مهر)، «سنگ بر طاغوت» اثر مرتضی حیدری آل‌کثیر (انتشارات آرام دل)، «شمس‌الشرف» اثر محمدحسین انصاری‌نژاد (نشر هاجر)، «عید در تبعید» اثر علیرضا رجبعلی‌زاده کاشانی (انتشارات سوره مهر) و «غزل‌ها، چِکامه‌ها، رباعی‌ها» اثر مهدی الماسی (نشر طلایی) را به عنوان نامزدهای بخش «شعر کلاسیک» معرفی کردند.

همچنین کتاب‌های «بر پوستم کبریت بکش، ابراهیم» نوشته علیرضا شکرریز (نشر مهر و دل)، «ده و ده دقیقه و سی ثانیه» نوشته کیانوش خان‌محمدی (انتشارات نگاه)، «سفر بخیر ناخدا» نوشته رحمت حقی‌پور (نشر سپیدرود)، «سیبی که در گلوی رودخانه می‌افتد» نوشته ریحانه جهانی (انتشارات فصل پنجم)، «شبیه نخستین انسان» نوشته حسین سقایی (نشر ایجاز)، «شهر بندرخت‌ها» نوشته مجید سعدآبادی (انتشارات فصل پنجم) و «گوزن در بوران شدید» نوشته آرش شفاعی (انتشارات‌ نگاه) نامزدهای بخش «شعر نو» هستند.

در بخش «محاوره» نیز کتاب‌های «آذر ۶۳» اثر سامی تحصیلداری (انتشارات دالاهو)، «حیثی» اثر مجید صالحی (نشر شانی)، «رد زنجیرهای بازشده» اثر مهدی نقبایی (انتشارات ریما) و «یه ساعت جهانت رو تعطیل کن» اثر پریسا صفاریان (انتشارات فصل پنجم) نامزد شدند.

غلامرضا بکتاش، بابک نیک‌طلب و حمید هنرجو نیز داوری بخش شعر کودک و نوجوان را برعهده داشتند که آثاری چون «بادبادکم به ابرها تکیه داده» نوشته مریم هاشم‌پور (انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)، «پشت دریاها کجاست؟» نوشته مریم زرنشان (انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)، «سکوت به‌زبان مادری» نوشته مهدی مردانی (انتشارات سوره مهر) و «ماه می‌گه، دالّی موشه!» نوشته خاتون حسنی (انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) را نامزدهای این بخش دانستند.

در بخش «درباره شعر» محمود اکرامی‌فر، محمدرضا تقی‌دخت و سیدعلی میرافضلی به عنوان داور انتخاب شده که کتاب‌های «آذربایجان و شاهنامه» اثر سجاد آیدنلو (انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری سخن)، «تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی» اثر امید طبیب‌زاده (نشر کتاب بهار)، «تلفظ در شعر کهن فارسی» اثر وحید عیدگاه طرقبه‌ای (انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری سخن)، «سبک‌شناسی حماسه ملی ایران» اثر هوشنگ محمدی افشار (انتشارات امید مجد)، «طنز در شعر معاصر فارسی» اثر حبیب حاجی‌پور (نشر پایتخت) و «فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه» اثر مهدی سیدی فَرُّخَد (نشر نی) را از نامزدهای این بخش اعلام کردند.

محمدرضا روزبه، افشین علاء، ناصر فیض، علیرضا قزوه، عبدالجبار کاکایی، علی‌محمد مؤدب، سیداحمد میرزاده و یوسف‌علی میرشکاک اعضای هیئت علمی «شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر» بوده و قربان ولیئی نیز دبیری علمی این جایزه را برعهده دارد.

اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر چهارشنبه چهارم اسفند از ساعت ۱۸:۳۰ با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از اهالی شعر و ادبیات و فرهنگ دوستان کشور در تالار وحدت به نشانی خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار برگزار می‌شود.

این آیین به‌صورت زنده از پلتفرم اسکای روم به نشانی https://www.skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab۱۶۰ و آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی khaneketab@ پخش می‌شود.