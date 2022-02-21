آغاز اجرای طرح اختصاص «بنزین برای همه» در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین شمسیان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در نشست خبری که در سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد از آغاز طرح یارانه بنزین برای همه در کیش خبر داد و گفت: این طرح از اول اسفند در جزیره کیش آغاز شد و همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، واجد دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری بنزین شدند.

وی افزود: با توجه به موفقیت تست فنی این طرح در دهه فجر، از اول اسفند طرح اعطای ۲۰ لیتر سهمیه به هر فرد در جزیره کیش آغاز شده است و ساکنان کیش می‌توانند با همه کارت‌های بانکی در پمپ بنزین‌ها و با همان قیمت پیشین سوخت گیری انجام دهند.

شمسیان با تاکید بر این که در این طرح مشابه گذشته قیمت بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳ هزار تومان است افزود: افراد فاقد خودرو که مصرف بنزین ندارند نیز می توانند سهیمه بنزین یارانه ای خود را به دیگران انتقال داده یا به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: در طول مدت اجرای این طرح ساکنان جزیره کیش همچنان می‌توانند از سهمیه‌های پیشین در کارت‌های سوخت خود نیز استفاده کنند و ۲۰ لیتر بنزین تنها با یک تفاوت ساده شارژ خواهد شد و چنانچه فردی دارای یک خودرو و در یک خانواده ۵ نفری است شصت لیتر بابت خودرو دریافت و ۴۰ لیتر باقی مانده را توسط کارت سرپرست خانوار که یارانه به آن واریز می شود دریافت خواهد کرد.

به گفته سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی سهمیه ماهانه بنزین خود را مانند ماه‌های گذشته دریافت و سهمیه خانواده را نیز براساس اجرای این طرح دریافت خواهند کرد.

شمسیان با تاکید بر این که این طرح فقط در کیش اجرا می شود افزود: بدون تغییر در قیمت بنزین و حذف منفعت عمومی، منفعت مستقیم هم برای کسانی که خودرو ندارند ایجاد شد و در این طرح به هر کدملی ۲۰ لیتر بنزین اختصاص داده می شود و معیار برای حضور در کیش عنوان کیشوندی بود که اطلاعات بر اساس سامانه کیشوندی ثبت و ضبط شده است.

حسین شمسیان گفت: سهمیه سوخت با همه کارت های بانکی قابلیت استفاده را داشته و ملاک دریافت سهمیه کد ملی افراد است.

وی ادامه داد: سهمیه کارت سوخت اسفندماه همه افرادی که قبل از این در کیش کارت سوخت داشتند و دریافت می کردند شارژ شده است.

حسین شمسیان در خصوص فرآیند سوختگیری افزود: با کشیدن کارت سوخت چهار رقم آخر هر کارت بانکی که به نام شخص باشد وارد می شود و سپس ۴ رقم آخر کد ملی را برای شناسایی خود وارد می کند و پس از شناسایی توسط سیستم میزان سهمیه اعلام می شود.

وی افزود: امشب برای ساکنان کیش به ازای هر نفر ۲۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و همچنین میزان سهمیه آزاد ۳۰۰۰ تومانی نیز اعلام می شود و هیچ تغییری در قیمت بنزین وجود ندارد و کارت ها از شب گذشته شارژ و عملیاتی شده است.

شمسیان عنوان کرد: چنانچه فردی از یک کارت خود از سهمیه بنزین استفاده کرد تمام اطلاعات مربوط در سایر کارت ها نیز ثبت خواهد شد.

وی مهمترین منفعت این طرح را دسترسی عده زیادی از افراد فاقد خودرو به سهمیه بنزین عنوان کرد و گفت: افراد فاقد خودرو می توانند با استفاده از سامانه benzineman.ir سهمیه بنزین خود را به شخص دیگری منتقل و یا بفروشند و قیمت خرید و فروش هم تا قیمت سهمیه آزاد ۳ هزار تومان است.

شمسیان اظهار کرد: افراد می توانند به صورت اتوماتیک به سیستم اجازه دهند سهمیه بنزین را فروخته و مبلغ آن به حساب شخص واریز شود. تا زمانی این سهمیه ذخیره می شود و می تواند به سامانه اجازه فروش سهمیه را بدهد و سامانه نیز با همان قیمت ۱۵۰۰ تومان مبلغ را به حسابی که با کدملی خود دریافت و کارت می کشد واریز می کند.

حسین شمسیان در ادامه افزود: هیچ ثبت نامی در کار نیست وافرادی که به هر دلیلی از ثبت نام در طرح در کیش جا مانده اند می توانند از طریق تماس مستقیم با تلفن ۴۴۱۴ -۰۷۶ مشکل خود را مطرح و حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به برطرف کردن مشکل شخص اقدام خواهد شد همچنین افراد از طریق شماره #39*4* از میزان سهمیه خود مطلع خواهند شد.

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: افرادی در پمپ بنزین های سه گانه کیش مستقر خواهند بود که توضیحات لازم در مورد این طرح را به مراجعه کنندگان خواهند داد تا از این طریق مشکلات به حداقل ممکن برسد.

وی با اشاره به حضورگردشگران نوروزی ۱۴۰۱ در کیش گفت: مشکلی از جهت مقدار سوخت در این ایام وجود نداشته و تغییری در سوختگیری با کارت های سوخت ایجاد نخواهد شد و در این ایام تبادل سهمیه میان هر کدملی انجام خواهد شد.

شمسیان عنوان کرد: زمان پایانی برای طرح اعلام نشده است و به صورت لحظه ای توسط افراد مربوطه رصد و مشکلات آن برطرف می شود.

به گفته حسین شمسیان کیشوندان سهمیه بنزین خود را به هر شخصی می توانند منتقل و یا واگذار کنند و در حال حاضر فردی می تواند سوختگیری کرده که کارت بانکی وی در کیش بوده و در مکانی که سیستم است انجام شود.

شایان ذکر است با اجرای این طرح تغییری در اعتبار کارت های سوخت ایجاد نشده و دارای اعتبار هستند.