۵۴۰ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در مرز بازرگان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر کاظمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز ماکو اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴۰ فقره پرونده در ارتباط با قاچاق کالا و ارز در این مرز تشکیل شده است افزود: ارزش کشفیات کالاهای کشف شده در این گمرک بیش از ۲۹ میلیارد ریال بوده است

وی بر تلاش بیشتر ادارات و نهادهای مسئول برای جلوگیری از قاچاق خصوصاً قاچاق سازمان یافته تاکید کرد و گفت: عمده پرونده‌های قضائی تشکیل شده در این گمرک از ابتدای سال جاری مربوط به قطعه‌های صنعتی، گازوئیل، مشروبات الکلی، لوازم یدکی، البسه، دارو، پزشکی، انواع مواد مخدر، انواع چسب، دنبلان، تریلر، بیل مکانیکی، جوجه، رزین اپوکسی، مواد آرایشی و بهداشتی و سیگار است.

فرماندار ماکو همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲۲ هزار نفر از مرز بازرگان تردد کرده‌اند، افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون به دلیل رفع محدودیت‌های کرونایی، تردد مسافر از طریق این مرز به عنوان بزرگترین مرز زمینی آذربایجان غربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.

مرز بازرگان به عنوان بزرگترین گمرک و مرز زمینی کشور، به ساماندهی مطلوب و اساسی برای افزایش تجارت مرزی و تردد نیاز دارد.