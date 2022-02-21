نخلستان های خنج همچنان درگیر آفت سوسک سرخرطومی

به گزارش خبرگزاری مهر،علی علی پور با بیان اینکه نخیلات شهرستان خنج حدود ۴ سال است که میزبان این مهمان ناخوانده می باشد، تصریح کرد: تاکنون ۸۷۰ درخت آلوده شناسایی شده که از این تعداد ۸۱۰ درخت تیمار و مابقی امحا گردیده است.

او اظهار کرد: اگر خسارت این آفت جدی گرفته نشود با توجه به قدرت تهاجمی و تولید نسل زیاد می تواند خسارت جبران ناپذیری را به باغداران نخل خرمای شهرستان تحمیل نماید.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مهم ترین راه کنترل آفت مذکور از مسیر همکاری همه جانبه ی باغداران این شهرستان و شهرستان های همجوار با کارشناسان جهاد کشاورزی می گذرد، بیان کرد: در این راستا واحد حفظ نباتات مدیریت شهرستان خنج با در دستور کار قرار دادن طرح جامع مدیریت کنترل آفت مذکور در سال ۱۴۰۰ و آموزش همگانی باغداران سعی در کنترل و ریشه کنی این آفت در شهرستان در آینده ی نزدیک و با هدف کاهش هزینه های ردیابی و مبارزه با آفت را خواهد داشت.

علی پور ادامه داد: باغداران شهرستان ضمن رعایت بهداشت باغ کلیه ی موارد قرنطینه ای توصیه شده جهت کنترل آفت سوسک سرخرطومی حنایی را از جمله جلوگیری از هرگونه جابجایی پاجوش و سایر اندام های گیاهی آلوده را جدی گرفته و هرگونه موارد مشکوک به آلودگی را به نزدیکترین مرکز خدمات جهاد کشاورزی و یا مدیریت شهرستان گزارش نمایند.

سوسک سرخرطومی حنایی یکی از مهمترین آفات نخلستان های خرما در ایران و جهان می باشد که در صورت عدم توجه جدی باغداران می تواند خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد کشاورزی وارد نماید.