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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۸

آغاز آسفالت محور ارتباطی روستای شیخ هابیل چرام

آغاز آسفالت محور ارتباطی روستای شیخ هابیل چرام

یاسوج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات آسفالت راه روستایی شیخ هابیل شهرستان چرام به طول ۳.۵ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو صبح جمعه در حاشیه بازدید از مرحله آسفالت محور ارتباطی شیخ هابیل چرام اظهار کرد: عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی شیخ هابیل در این شهرستان که از مهم‌ترین درخواست‌های اهالی منطقه بود، به مرحله آسفالت رسیده است.

وی افزود: این پروژه به طول سه هزار و ۵۰۰ متر اجرا می‌شود و تکمیل آن نقش مهمی در بهبود دسترسی روستاییان و تسهیل تردد در این مسیر خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موقعیت این راه روستایی بیان کرد: مسیر شیخ هابیل در محدوده محور ۴۵ کیلومتری سرفاریاب به پاتاوه ـ دهدشت قرار دارد و با تکمیل عملیات آسفالت این قطعه، بخش موردنظر از مسیر بهسازی و آسفالت خواهد شد.

پیمانجو با اشاره به ظرفیت گردشگری این منطقه عنوان کرد: راه روستایی شیخ هابیل مسیری گردشگری است که به بقعه متبرک امامزاده یحیی (ع) منتهی می‌شود و هر ساله زائران و گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور به این منطقه سفر می‌کنند.

وی با بیان اینکه بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در ارتقای ایمنی تردد و تسهیل دسترسی مردم به خدمات و ظرفیت‌های گردشگری مؤثر است، از همراهی و همکاری عوامل اجرایی و مسئولان برای پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.

کد مطلب 6972237

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