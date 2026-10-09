آغاز آسفالت محور ارتباطی روستای شیخ هابیل چرام

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو صبح جمعه در حاشیه بازدید از مرحله آسفالت محور ارتباطی شیخ هابیل چرام اظهار کرد: عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی شیخ هابیل در این شهرستان که از مهم‌ترین درخواست‌های اهالی منطقه بود، به مرحله آسفالت رسیده است.

وی افزود: این پروژه به طول سه هزار و ۵۰۰ متر اجرا می‌شود و تکمیل آن نقش مهمی در بهبود دسترسی روستاییان و تسهیل تردد در این مسیر خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موقعیت این راه روستایی بیان کرد: مسیر شیخ هابیل در محدوده محور ۴۵ کیلومتری سرفاریاب به پاتاوه ـ دهدشت قرار دارد و با تکمیل عملیات آسفالت این قطعه، بخش موردنظر از مسیر بهسازی و آسفالت خواهد شد.

پیمانجو با اشاره به ظرفیت گردشگری این منطقه عنوان کرد: راه روستایی شیخ هابیل مسیری گردشگری است که به بقعه متبرک امامزاده یحیی (ع) منتهی می‌شود و هر ساله زائران و گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور به این منطقه سفر می‌کنند.

وی با بیان اینکه بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در ارتقای ایمنی تردد و تسهیل دسترسی مردم به خدمات و ظرفیت‌های گردشگری مؤثر است، از همراهی و همکاری عوامل اجرایی و مسئولان برای پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.