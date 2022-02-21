به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح دوشنبه در نشست کمیته تنظیم بازار اظهار داشت: توزیع عادلانه کالاهای اساسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید تلاش شود که این مهم محقق شود.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم که کالاهای اساسی در تمامی نقاط شهری و روستایی شهرستان بوشهر عادلانه توزیع شود تا هم اصناف سطح شهر و روستا و هم رضایت عموم مردم جلب شود.

فرماندار بوشهر بر ضرورت ساماندهی قیمت میوه و تره بار تاکید و خاطرنشان کرد: بایستی با ایجاد فضای رقابتی و افزایش سطح نظارت و بازرسی، از هرگونه تخلف جلوگیری کنیم.

وی از نرخ بالای میوه و تره‌بار در شرایط اقتصادی کنونی و فشار ناشی از بحران کرونا بر خانواده‌ها ابراز نارضایتی کرد و افزود: تمام تلاش دستگاه‌های متولی بایستی بر این باشد تا میوه و تره بار با کیفیت، با قیمت مناسب در دسترس شهروندان قرار گیرد.

رحیمی پیاده سازی نظم، اجرای قوانین صنفی و رعایت حقوق شهروندی را از الزامات ساماندهی میدان میوه و تره بار و بازارچه‌های عرضه محصول در سطح شهر برشمرد و خواستار رصد و بازرسی دستگاه‌های ذیربط بر غرفه‌های عرضه میوه و تره بار شد.