آلودگی شدید هوا در ریگان/ ۹۵ روستا در محاصره طوفان شن

امین باقری در گفتگو با مهر اظهارداشت: از صبح امروز طوفان شن در شهرستان ریگان شروع شده است و میزان آلودگی هوا به شدت افزایش یافته است و دید افقی نیز کاهش چشمگیر دارد به طوری که امکان تردد در جاده‌های فرعی شهرستان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ۹۵ روستا در محاصره کامل گرد و غبار شدید هستند و مردم خانه نشین شده‌اند.

باقری افزود: هر لحظه بر شدت طوفان افزوده می‌شود و از مردم می‌خواهیم از هر گونه تردد غیر ضروری خودداری کنند و در خانه‌ها بمانند.

وی گفت: در صورت ادامه روند کنونی جاده ریگان به ایرانشهر به زودی بسته می‌شود.