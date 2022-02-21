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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۲۱

فرماندار ریگان خبر داد؛

آلودگی شدید هوا در ریگان/ ۹۵ روستا در محاصره طوفان شن

آلودگی شدید هوا در ریگان/ ۹۵ روستا در محاصره طوفان شن

کرمان - فرماندار ریگان گفت: بر اثر طوفان شن هم اکنون ۹۵ روستای شهرستان ریگان در محاصره گرد و غبار شدید قرار گرفته اند.

امین باقری در گفتگو با مهر اظهارداشت: از صبح امروز طوفان شن در شهرستان ریگان شروع شده است و میزان آلودگی هوا به شدت افزایش یافته است و دید افقی نیز کاهش چشمگیر دارد به طوری که امکان تردد در جاده‌های فرعی شهرستان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ۹۵ روستا در محاصره کامل گرد و غبار شدید هستند و مردم خانه نشین شده‌اند.

باقری افزود: هر لحظه بر شدت طوفان افزوده می‌شود و از مردم می‌خواهیم از هر گونه تردد غیر ضروری خودداری کنند و در خانه‌ها بمانند.

وی گفت: در صورت ادامه روند کنونی جاده ریگان به ایرانشهر به زودی بسته می‌شود.

کد مطلب 5430016

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