دستگیری ۱۳۳ قاپ زن/ کشف ۳۱۹ فقره سرقت تلفن همراه در بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی در تشریح این خبر گفت: در راستای تشدید مبارزه با سرقت‌هایی که ممکن است احساس امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد؛ طرح عملیاتی منسجم و مطابق با جغرافیای وقوع جرم تدوین و در بهمن ماه سال جاری با بهره گیری از امکانات در اختیار و گشت‌های واکنش سریع پلیس آگاهی در سطح استان‌های هدف به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در نتیجه اجرای طرح یاد شده، تعداد ۳۱۹ فقره سرقت تلفن همراه کشف و تعداد ۱۳۳ سارق قاپ زن که بیشتر آنان حرفه ای بودند، دستگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

این مقام انتظامی با تاکید بر برخورد قاطع با این گونه جرایم، تصریح کرد: پلیس آگاهی آمادگی دارد نسبت به شناسایی و دستگیری سریع مجرمان به ویژه افراد سابقه دار اقدام کرده و بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه را به چنگال قانون بسپارد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان از مردم خواست به منظور دستگیری هرچه سریع‌تر مجرمان، هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.