ارسال گوشت قرمز از همدان به کرج و تهران/ کمبودی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فضلی با بیان اینکه بر اساس آمار معاونت بهبود دامی استان جمعیت دامی استان همدان نسبت به نیاز جمعیت استان بیشتر است، عنوان کرد: از نظر تأمین گوشت قرمز استان همدان مشکلی ندارد اما این مقولهای است که وابسته به شرایط کشوری است.
وی با تصریح بر اینکه هم اکنون، در استان همدان از نظر میزان تولید گوشت قرمز با توجه به نیاز سرانهای که داریم بیشتر از حد نیاز گوشت قرمز تولید میشود، گفت: بخشی از تولید گوشت استان به سایر استانها از جمله کرج و تهران ارسال میشود.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۳۵۲ هزار تن نهادههای دام و طیور در این استان توزیع شده که توزیع این میزان نهاده به نسبت مشابه سال قبل ۳۸ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
فضلی به وضعیت نهادهها اشاره و علت روند افزایشی آن را شرایط خشکسالی دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه استان همدان بعد از پیگیریهای بسیار، مشمول موضوع خشکسالی شد؛ سهمیه نهادهها نیز تغییر کرد بدین ترتیب، این افزایش توزیع نهادهها را نسبت به سال قبل و سال گذشته داشته باشیم.
نظر شما