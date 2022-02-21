مرمت اسناد و کتب تاریخی بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از مرمت یک جلد نسخ خطی و ۱۵ قباله تاریخی در شهر بروجرد خبر داد و اظهار داشت: در راستای حفاظت از اموال منقول فرهنگی و تاریخی استان لرستان، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، نسبت به مرمت یک جلد نسخ خطی و ۱۵ قباله تاریخی که در موزه شهرداری بروجرد نگهداری میشوند، اقدام کرده است.
وی افزود: این مرمت شامل مستند نگاری اسناد و کتب مربوطه، انجام آزمایش کارگاهی، پاکسازی و لکهزدایی اوراق تاریخی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ادامه داد: مرمت و بازسازی نسخ مربوطه توسط متخصصان امر انجام شده است و آماده تحویل به موزه شهرداری بروجرد است.
قاسمی عنوان کرد: پس از اتمام عملیات مرمت، این آثار در معرض نمایش و بازدید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
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