مرمت اسناد و کتب تاریخی بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از مرمت یک جلد نسخ خطی و ۱۵ قباله تاریخی در شهر بروجرد خبر داد و اظهار داشت: در راستای حفاظت از اموال منقول فرهنگی و تاریخی استان لرستان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، نسبت به مرمت یک جلد نسخ خطی و ۱۵ قباله تاریخی که در موزه شهرداری بروجرد نگهداری می‌شوند، اقدام کرده است.

وی افزود: این مرمت شامل مستند نگاری اسناد و کتب مربوطه، انجام آزمایش کارگاهی، پاک‌سازی و لکه‌زدایی اوراق تاریخی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ادامه داد: مرمت و بازسازی نسخ مربوطه توسط متخصصان امر انجام شده است و آماده تحویل به موزه شهرداری بروجرد است.

قاسمی عنوان کرد: پس از اتمام عملیات مرمت، این آثار در معرض نمایش و بازدید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.