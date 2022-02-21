۲۷ هزار نفر در استان سمنان متقاضی طرح جهش مسکن ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدی شامگاه دوشنبه در نشست شورای مسکن استان سمنان به میزبانی استانداری با اشاره به طرح جهش مسکن، تاکید کرد: تاکنون در کل استان ۲۷ هزار نفر در بحث قانون جهش تولید مسکن ثبت نام کردند که مورد پالایش قرار گرفته و افراد واجد شرایط انتخاب می‌شوند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۶ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند، افزود: برای این افراد ۴۸۶ هکتار زمین تأمین شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان همچنین گفت: از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود برای رفع موانع و مشکلات در مسیر جهش تولید مسکن در استان استفاده شود.

حمیدی همچنین بیان داشت: راه و شهرسازی در بحث اجرای طرح جهش تولید مسکن نقش اصلی و تعیین کننده ایفا خواهد کرد؛ لذا باید با اقدامات مطلوب و رویکرد مثبت نسبت به تسریع در روند اقدام کند.

وی افزود: از شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها انتظار داریم تا در بحث اجرای مطلوب قانون جهش تولید مسکن به خوبی پای کار باشند.