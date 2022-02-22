به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین رویداد فرنو (حوزه انیمیشن و وب سریز) پیش از ظهر امروز سه‌شنبه سوم اسفندماه با حضور مصطفی بغدادی مدیر دفتر توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، محمد رحیم لیوانی رئیس مرکز پویانمایی صبا، امیر دهستانی معاون انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و جمعی از طراحان حوزه انیمیشن جهت ارائه در سالن اجتماعات سازمان صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

مصطفی بغدادی مدیر دفتر توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این رویداد گفت: رویداد پیوند (فرنو) به قصد به هم رساندن صاحبان ایده و مجموعه‌های حامی فعالیت‌های کارآفرینی در اکوسیستم استارت آپی کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این‌رویدادها افراد صاحب ایده و هسته‌های فن آور و کارآفرینانی که در ابتدای مسیر کارافرین هستند به منظور تجاری سازی نیازمند حمایت‌های مختلف از جمله خدمات شتاب‌دهنده هستند. آنها را به شتاب دهنده‌ها و مراکز نوآوری وصل می‌کنیم و کمک‌های ویژه به آنها داریم.

بغدادی گفت: شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری علاوه بر دریافت سرمایه بذری و اولیه نیاز دارند تا ایده را تبدیل به یک محصول اولیه کند و در نهایت بتواند خدمات شتاب دهی مورد نیاز را از این مجموعه‌ها دریافت کند. حوزه صنایع فرهنگی یکی از حوزه‌هایی است که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بوده که متأسفانه مورد مغفول قرار گرفته است و ما کمتر به آن می‌پردازیم.

مدیر دفتر توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه گفت: ما مزیت‌های مناسبی در حوزه صنایع فرهنگی داریم که می‌توانیم بازارهای خوب داخلی داشته باشیم و حتی برخی از ایده‌ها ظرفیت جذب سرمایه بین‌المللی و ورود به بازارهای بین‌المللی را دارند. بنابراین به‌طور ویژه پرداختن به حوزه‌های فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی افزود: یکی از مجموعه‌هایی که جهت همکاری وارد میدان شده، مجموعه بنیاد سپهر انقلاب اسلامی بود که مجموعه رویدادهای فرنو را به ما پیشنهاد دادند تا بتوانند به ما کمک کنند از مسیر بازار پردازی به ایجاد زنجیره‌های ارزشی در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی بپردازیم و زمینه توسعه بازار را برای محصولات فرهنگی فراهم کنیم.

بغدادی افزود: در ۴ رویداد گذشته به حوزه‌های طراحی شخصیت و کاراکتر، اسباب بازی، طراحی عروسک، نوشت افزار، بازی‌های ویدئویی، کتاب‌های تعاملی پرداخته و آنها را مورد توجه قرار داده ایم. در سال آینده جشنواره بازارپردازی را برگزار خواهیم کرد که خروجی این فرایند در آنجا برای جذب سرمایه و توسعه بازار خواهد شد. این مجموعه برنامه‌ها اثر محسوسی در حوزه توسعه بازار خواهد گذاشت و کمک می‌کند تا فعالان این حوزه که خدمات مورد نیاز را برای تجاری سازی ایده‌ها به دست می‌آورند تا ۸۰ درصد سرمایه مورد نیازشان را تأمین کنند.

مدیر دفتر توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: در جشنواره بازارپردازی تلاش خواهیم کرد تا شتاب‌دهنده‌ها از طریق سرمایه گذاری در شتاب دهنده (یک به دو) سرمایه گذاری مورد نیاز آنها را تأمین کنیم و شتاب دهندگان دانش بنیان از تحصیلات بذری که مستقل از بحث سرمایه گذاری است مورد استفاده قرار خواهند داد.