موقوفات قرآنی پشتیبان برگزاری مسابقات قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد برگزاری سی‌وهشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم؛ رضا معممی مقدم در گفتگویی پیرامون موقوفات قرآنی با تأکید بر اینکه باید نسبت به جایگاه وقف‌های قرآنی در ترویج فرهنگ قرآن برنامه‌ریزی و اهتمام بیشتر داشته باشیم، گفت: بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری می‌بایست ده میلیون حافظ قرآن در کشور پرورش پیدا کند اما بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰۰ هزار نفر حافظ پنج جز تا سی جز در کشور داریم که این آمار بسیار محدود بوده و تا تحقق فرمایش رهبری فاصله زیادی داریم.

وی ادامه داد: از طرفی ارائه خدمات قرآنی در کشور نیازمند اعتبارات مناسب است که متأسفانه بودجه قرآنی در کشور محدود بوده و نیازهای جامعه در این زمینه را برطرف نمی‌کند ازاین‌رو باید اعتبارات لازم در این زمینه از طرق دیگری تأمین شود.‌



معممی مقدم یکی از کارآمدترین و مؤثرترین راه‌ها برای ترویج فرهنگ قرآن را وقف‌های قرآنی دانست و یادآور شد: از ابراز سنت حسنه وقف و جنبه‌های مختلف آن می‌توانیم برای توسعه فرهنگ قرآنی بهره ببریم. بر تمام دستگاه‌های اجرایی قرآنی و واقفان عزیز لازم است که برای گام برداشتن در این مسیر همت جدی‌تری داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: متأسفانه باوجود آشکار بودن و اهمیت موقوفات قرآنی در این زمینه موقوفات کمی نسبت به سایر زمینه‌های معارفی در کشور داریم.

وی اظهار کرد: تعداد کل موقوفات مرتبط برای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در کشور ۵ هزار و ۸۰۴ موقوفه است که با توجه به این‌که ۲۰۹ هزار موقوفه در کشور داریم کمتر از سه در صد آن را شامل می‌شود. تعداد رقبات مربوط به ترویج فرهنگ قرآن نیز ۱۷۱ هزار و ۲۵۹ رقبه است که کمتر از ۱۲ درصد از رقبات کل کشور را دربرمی گیرد. همچنین ۷ هزار و ۲۰۵ نیت در مورد ترویج فرهنگ قرآنی احصا شده که با توجه به این‌که ۳۵۰ هزار نیت وقف در کشور داریم دو درصد از آن را شامل می‌شود.

معممی مقدم افزود: تنها ۲ هزار و ۷۱۲ موقوفه قرآنی در کشور دارای درآمد هستند که از موقوفاتی همچون موقوفه کوثر اهل‌بیت و موقوفه کرکوکی در استان کرمانشاه، موقوفه ثلث سید احمد جواهری استان تهران و موقوفه شیخان استان قم می‌توانیم به‌عنوان موقوفات شاخص در این زمینه نام ببریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از اساتید و پیشکسوتان قرآنی خواهشمندیم در عرصه تبلیغ و ترویج وقف با نیت قرآنی اهتمام بیشتری داشته باشند. ظرفیت وقف می‌تواند در خدمت تأسیس مراکز و مؤسسات قرآنی، حمایت از پژوهش‌های قرآنی، تجلیل از برگزیدگان قرآنی، حمایت از حلقه‌های معرفتی، تفسیر و آموزش قرآن، کرسی تلاوت، جلسات حفظ موضوعی، جشنواره‌های قرآنی، تأمین کتب قرآن برای مناطق محروم و تهیه و آماده‌سازی نرم‌افزار قرآنی باشد.

گفتنی است، مرحله نهایی سی و هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از نهم تا چهاردهم اسفند سال جاری در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.