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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

رئیس اداره اوقاف محمودآباد:

ایجاد مراکز قرآنی نیاز روز جامعه است

ایجاد مراکز قرآنی نیاز روز جامعه است

محمودآباد - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محمودآباد، ایجاد اماکن علمی، آموزشی و مراکز قرآنی را نیاز روز وقف و جامعه برشمرد.

حجت الاسلام مصطفی سیفی کناری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امر وقف باعث تقویت فکر و روح و موجب آرامش در بین مردم جامعه می شود گفت: نیاز امروز وقف ایجاد اماکن های ورزشی و قرآنی، موضوعات مربوط به بهداشت و سلامت در ترویج برنامه های فرهنگی است.

وی افزود: در بخش اجارات، اجور موقوفه، وظیفه ما اخذ اجاره از مستاجرین اراضی موقوفات است چرا که ما امین موقوفات و متولیان هستیم و بعد از دریافت اجارات طبق وقف نامه برابر بر نیت واقف آن را هزینه می کنیم.

وی با بیان اینکه مهمترین اقدام ما اخذ سند مالکیت در سال های ۹۴ و ۹۵ است تصریح کرد : مجموع مساحت سند مالکیت در سال های جاری قریب به ۹۰۰ هکتار است که بیشتر درآمد آن در عزاداری ماه محرم و صفر و بخشی با نیت تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی وقف شده هزینه می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محمودآباد بیان کرد: در حال حاضر چالش رو به روی ما موضوع امامزاده قاسم است و امیدوارم با تدبیر مسئولان شهرستان مکان مدرسه از محیط امامزاده قاسم به مکان دیگری انتقال پیدا کند و مردم شهرستان با همت مسئولین و اداره اوقاف اقدام به توسعه امامزاده قاسم کنند.

وی ادامه داد: ما در شهرستان محمودآباد دارای ۳۰ امامزاده و شش هزار رقبه موقوفه هستیم  و بیشترین رقبات ما مربوط به بیشه کلا به حدود ۱۵۰۰ رقبه است.

سیفی با اشاره به طرح ها و برنامه های اداره اوقاف شهرستان محمودآباد در دهه وقف گفت: مهمترین اقدام ما اخذ سند مالکیت در بیشه کلا و گلیرد و همچنین ایجاد جلسات متعدد با اهالی روستاهای پر موقوفه جهت همکاری بیشتر مردم در وصول مطالبات بوده است.

کد مطلب 3839700

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