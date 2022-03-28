  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۳۲

با شیوع کووید ۱۹؛

فعالیت تسلا در شانگهای تعلیق شد

فعالیت تسلا در شانگهای تعلیق شد

پس از آنکه شانگهای در روز پنج شنبه به دلیل شیوع کووید۱۹ قرنطینه شد، تسلا تولید در کارخانه خود واقع در این شهر را متوقف کرد. اکنون نیز به گفته منابع آگاه این توقف تولید ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ابتدا فعالیت های کارخانه گیگافکتوری به مدت یک روز تعلیق شد اما اکنون به مدت ۴ روز ادامه می یابد و احتمالاً از یکم آوریل ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته می شود.

شانگهای برای مقابله با کووید ۱۹ نیمی از شهر را قرنطینه کرده است. مناطق شرق رودخانه «هوانگ پو» (مکانی که کارخانه تسلا در آنجا قرار دارد) به مدت ۴ روز قرنطینه می شود. بسیاری از کارگران تسلا نیز تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته اند هرچند بسیاری از آنها می توانند پس از رفع قرنطینه این قسمت شهر به محل کار خود بازگردند.

سخنگوی تسلا در این باره می گوید: تسلا همیشه تاکید دارد که مسئولیت اصلی پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر را برعهده گیرد، تمام الزامات مربوطه را به طور دقیق اجرا کند، و در هر زمان فعالیت ها را مطابق با خط مشی دولت ترتیب دهد.

کد مطلب 5454842
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها