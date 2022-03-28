فعالیت تسلا در شانگهای تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ابتدا فعالیت های کارخانه گیگافکتوری به مدت یک روز تعلیق شد اما اکنون به مدت ۴ روز ادامه می یابد و احتمالاً از یکم آوریل ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته می شود.

شانگهای برای مقابله با کووید ۱۹ نیمی از شهر را قرنطینه کرده است. مناطق شرق رودخانه «هوانگ پو» (مکانی که کارخانه تسلا در آنجا قرار دارد) به مدت ۴ روز قرنطینه می شود. بسیاری از کارگران تسلا نیز تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته اند هرچند بسیاری از آنها می توانند پس از رفع قرنطینه این قسمت شهر به محل کار خود بازگردند.

سخنگوی تسلا در این باره می گوید: تسلا همیشه تاکید دارد که مسئولیت اصلی پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر را برعهده گیرد، تمام الزامات مربوطه را به طور دقیق اجرا کند، و در هر زمان فعالیت ها را مطابق با خط مشی دولت ترتیب دهد.