مانور ویژه چهارشنبه آخر سال با برنامه«برای هم شادیم»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم موسوی گفت: چهارشنبه آخر سال به عنوان یکی از مراسمهای سنتی در ایران به شمار میرود که در برگزاری آن اتفاقات ناخوشایند و ناگوار خارج از عرف جامعه در حالی حادث میشود که بیشتر افراد آگاهانه یا ناآگاهانه و به دنبال تفنن دست به چنین اقداماتی میزنند.
وی اظهار داشت: در کنار همه این رویدادهایی که ناراحت کننده است، شاهد رشادت و جوانمردی نونهالانی هستیم که جان انسانها برایشان ذی قیمت بوده و برای کمک به همنوع از ارزشمندترین دارایی خود که جان شیرین است، دریغ نمیکنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: به همین منظور برنامه ملی"برای هم شادیم" به یاد علی لندی نوجوان خوزستانی که درس ایثار و فداکاری داد، برای آمادگی جامعه اجرا میشود.
موسوی افزود: این طرح در میان اعضای کانونهای دانش آموزی و سایر دانش آموزان در فضای مجازی با هدف ارتقای فرهنگ خیرخواهی، کمک به همنوع و تغییر رویکرد برنامههای مراسم چهارشنبه آخر سال در راستای کاهش خطرات و حوادث آن برگزار میشود.
وی ادامه داد: برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق و کمکهای اولیه در سوختگی در سطح مدارس و در فضای مجازی در میان ۱۰۱ کانون دانش آموزی اجرا خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان ابراز داشت: جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تهیه فیلم کوتاه با گوشی تلفن همراه به مدت حداکثر ۵۹ ثانیه حاوی پیام نوجوانان دانش آموزان به همسالان خود با موضوع توجه به حقوق شهروندی هموطنانم، مسئولیت اجتماعی من است - از محیط زیست محافظت میکنم، آتش نمیافروزم، هوا را آلوده نمیکنم؛ چون من یک هلال احمری هستم - برای همیاری و تمرین مهرورزی به دادرسان هلال احمر میپیوندم و دیگران را دعوت میکنم، است.
موسوی افزود: من آتش نمیافروزم، مهر افروزم- حفظ آرامش همنوعانم، ارزشمندتر از اقدامات حادثه ساز من است- همراه هلال احمر هستم تا به دیگران یاری رسانم- علی لندی، دانش آموز فداکار، الگوی من در کمک به هم وطنانم است- امداد و کمکهای اولیه را می آموزم تا یاور جامعه باشم - من همراه بقیه مردم، مراسم خوب و ایمن انجام میدهم - آرامش دیگران، آرامش من و جامعه است وباهم مراسم چهارشنبه سوری ایمن انجام میدهیم از دیگر موضوعهای تهیه فیلم کوتاه است.
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