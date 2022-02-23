پلمب مطب پزشک قلابی در شازند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا جودکی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان شازند در تحقیقاتی از جعل عنوان پزشک و راه اندازی غیرقانونی مطب از سوی فردی در یکی از محله‌های شهرستان شازند مطلع شدند.

وی ادامه داد: در تکمیل تحقیقات پلیس، مطب این فرد که با طبابت غیر قانونی و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سلامت و جان شهروندان را در معرض خطر قرار داده بود، شناسایی و بلافاصله در هماهنگی با دستگاه قضائی، تیمی از مأموران این پلیس به همراه نماینده دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شازند، به آدرس مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند عنوان کرد: در زمان حضور تیم اعزامی در محل، مشاهده شد که این مطب پزشکی، به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بوده و متصدی مطب نیز با پوشش فرم پزشکی در حال فعالیت است و هیچ گونه مدرک پزشکی معتبری برای ارائه ندارد.

جودکی افزود: از این محل تعدادی وسایل پزشکی کشف و محل فعالیت بدون مجوز این فرد با دستور مقام قضائی پلمب و متصدی آن نیز برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند در پایان با اشاره به اینکه طرح‌های بازدید از صنوف به صورت مستمر ادامه دارد از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.