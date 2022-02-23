مردم شادگان از خرید گوشت غیرمجاز خودداری کنند

سید حسین هاشمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندان شادگانی از خرید گوشتهای حاصل از ذبح دامهای غیر مجاز که بدون نظارت بهداشتی دامپزشکی است باید خودداری کنند.
وی افزود: به مصرفکنندگان گوشت قرمز توصیه میشود که صرفاً از گوشتی استفاده کنند که در مراکز مجاز کشتار و به مُهر شبکههای دامپزشکی ممهور شده باشد.
رئیس اداره دامپزشکی شادگان تصریح کرد: توصیه ما به مردم این است که نسبت به خرید گوشت و فرآوردههای خام دامی از مکانهای غیر مجاز و افراد سودجو در معابر عمومی خودداری کنند چون بیماری ویروسی میکروبی و انگلی مشترک میان دام و انسان از طریق دام و فرآوردههای دامی آلوده به انسان منتقل میشود.
هاشمی تاکید کرد: از همشهریان خود در خواست میشود هر گونه تخلف را به اداره دامپزشکی شهرستان شادگان اطلاع دهند تا در اولین فرصت پیگیری شود.
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