مهران زینلیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام مدت یک ماهه مازوتسوزی، اظهار داشت: قطعاً مسئله مازوتسوزی با مخالفتهای استانداری اصفهان مواجه شده است و به هیچ وجه موافقتی با این موضوع نبوده و نیست.
وی افزود: به طور جد درخواست کردیم که این موضوع تعیین و تکلیف و متوقف شود و سپس فیلتراسیون و دستگاههای جایگزین نصب شود که با همین دستور کار جلساتی را با نیروگاهها برگزار کردیم.
مکاتبه با دادستان برای قطع مازوت سوزی
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: حتی مکاتباتی با دادستان برای توقف مازوتسوزی انجام شده و دستگاههای نظارتی هم مانند محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی به این مسئله ورود کردند و درخواست داریم که بیشتر ورود کنند.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه مازوتسوزی خارج از اراده استان اتفاق افتاده و با دستور مقامات بالاتر انجام شده است، بنابراین باید از بالا دستور توقف صادر شود هرچند که تذکرات داده شده است.
زینلیان با بیان اینکه ضوابط قانونی برای مجبور کردن نیروگاهها و صنایع به استفاده از فیلتراسیون وجود دارد، گفت: در این راستا نیز طی مکاتبات انجام شده دادستانی ورود داشته و تذکرات داده شده که وظایف قانونی خود را انجام دهند و راه آن تنها اجرای قانون است.
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