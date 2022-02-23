امنیت بالاترین و ارزشمندترین سرمایه در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در غرب استان تهران، اظهار داشت: الحمدلله به برکت خون شهدا، رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تلاش همکاران عزیز، امنیت مطلوبی در کشور حاکم است.

وی با بیان اینکه امنیت بالاترین و ارزشمندترین سرمایه در هر جامعه است، افزود: اگر امنیت نباشد، رشد و پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاصل نخواهد شد.

فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگر از سخنان خود به جرایم مهمی مانند سرقت و قاچاق مواد مخدر اشاره و اظهار داشت: پلیس به صورت جدی به مقابله با اینگونه جرایم پرداخته است.

اشتری در ادامه به تغییر ساختار جدید فرماندهی کل انتظامی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اشاره و عنوان داشت: ابلاغ ساختار جدید از سوی رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی تغییر شگرفی در فرماندهی انتظامی کل کشور ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه امنیت برای عموم مردم است، خاطرنشان کرد: پلیس یکی از سازمان‌هایی است که کلیه خدمات ارائه شده از سوی آن، فقط برای مردم می‌باشد.

فرمانده کل انتظامی کشور در پایان از زحمات شبانه روزی و بی وقفه سردار ظهیری و همکاران خود در غرب استان تهران قدردانی کرد و گفت: با پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تلاش مجاهدانه همکاران خدوم انتظامی انشا الله بتوانیم بیش از پیش شاهد امنیت پایدار در غرب استان تهران باشیم.