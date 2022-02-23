نمایش ۶۱ اثر در هفته فیلم و عکس چالوس

بهنام طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین هفته فیلم و عکس از سوی دفتر انجمن سینمای جوان ایران در چالوس اظهار داشت: این انجمن هر ساله به صورت غیررقابتی برنامه‌ای را برگزار می‌کند و تولیدات سالانه هنرمندان فیلمساز و عکاس را در معرض نمایش قرار می‌دهد.

وی با عنوان اینکه همچنین با برپایی آئین اختتامیه از هنرمندان تقدیر می‌شود، گفت: با توجه به وقفه دو ساله از آخرین برنامه، هفته فیلم و عکس طی سه روز طی بهمن ماه در منطقه برگزار شد و در بخش عکس تولیدات ۱۲ عکاس و ۴۳ عکس به صورت مجازی به نمایش درآمد.

وی گفت: در بخش فیلم سه باکس ارسال شد و ۱۵ فیلم منتخب جشنواره فیلم کوتاه تهران در سالن بهزیستی اکران و با استقبال خوب مواجه شده است.

طهماسبی ادامه داد: همچنین ۱۸ اثر از فیلمسازان زن و مردم شهرستان چالوس نیز اکران شد و این آثار شامل ۱۴ فیلم داستانی، یک فیلم مستند و دو فیلم انیمیشن بوده است.

مسئول انجمن سینمای جوان چالوس با اشاره به اینکه هشت فیلمساز شرکت کننده زن بودند که شش نفر در دوره‌های انجمن سینمای جوان شرکت کرده بودند، گفت: این انجمن روی آموزش و تولید متمرکز شده است و فیلمسازان توانستند آثار باکیفیتی را تولید کنند و در جشنواره‌های ملی و فراملی شرکت کنند.

وی به راهیابی فیلم مستند یالمان ساخته عیسی بابایی به جشنواره نافای پرتغال و اکران آن خبر داد و گفت: آثار برخی از فیلمسازان نیز در جشنواره‌های داخلی و خارجی درخشش داشته است.

طهماسبی یادآور شد: آثار نمایش یافته در هفته فیلم و عکس شهرستان دارای کیفیت بالایی بود و مخاطبان نیز رضایت خوبی داشتند.