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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۵۵

وزیر کشور به سیستان و بلوچستان سفر کرد

وزیر کشور به سیستان و بلوچستان سفر کرد

زابل - وزیر کشور ظهر چهارشنبه به منظور سفری ۲ روزه از طریق فرودگاه زابل وارد سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در سفری ۲ روزه به سیستان و بلوچستان، ظهر امروز وارد فرودگاه زابل شد و مورد استقبال حسین مدرس خیابانی استاندار و جمعی از مسئولان این استان قرار گرفت.

بازدید از اردوگاه نیاتک، بازدید از مرز و مسیر رودخانه و تالاب بین‌المللی هامون، بازدید از چاه نیمه چهارم، بازدید از ورودی آب جریکه، بازدید از چاه ژرف شماره سه، بازدید از اردوگاه ادیمی و نشست هماهنگی با فرمانداران و شهرداران این استان از مهمترین برنامه‌های وزیر کشور در روز اول سفر به سیستان و بلوچستان است.

وحیدی در دومین روز سفر به سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه از میرجاوه، فرودگاه سراوان، بازارچه‌های مرزی کوهک، پیشین، ریمدان و اقدامات پس از سیل در کنارک بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 5431743

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