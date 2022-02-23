به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی در گزارشی درباره ترانزیت ریلی بار طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ اعلام کرد: از سال ۱۳۷۴ که آمار ترانزیت ریلی موجود است، ۱۵۷ هزار و ۱۸۹ تن کالا از شبکه ریلی ایران ترانزیت شده است.

همچنین از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ میزان تناژ باری که از ریل ایران ترانزیت شده، بالای ۱ میلیون تن بود اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۱ این شاخص به زیر ۱ میلیون تن برمی گردد؛ اما روند صعودی ترانزیت ریلی بار و ارتقای آن به بالای ۱ میلیون تن، بار دیگر از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تا سال ۱۳۹۷ در بالای ۱.۵ میلیون تن باقی می‌ماند.

اگرچه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با افت شدید ترانزیت ریلی مواجه بودیم، اما در سال جاری تا پایان بهمن ماه ۱ میلیون و ۷۵۴ هزار تن بار از شبکه ریلی ایران ترانزیت شد و برآورد شده که تا پایان امسال این شاخص به ۱ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۵۱۸ تن برسد.

هر چند که سهم بار نفتی از کالاهای ترانزیت شده از شبکه ریلی کشورمان بسیار پایین و کمتر از ۵۰ هزار تن بوده است؛ این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ میزان ترانزیت ریلی نفتی با ۸۱۷ هزار تن حتی از ترانزیت کالاهای غیر نفتی هم بیشتر شده بود.

لازم به ذکر است که حدود ۹۰ درصد از بار ترانزیت ریلی امسال، «گوگرد حمل شده از مبدأ سرخس به مقصد بندرعباس» است.