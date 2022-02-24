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۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷

رئیس سازمان صمت آذربایجان غربی:

۲میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

۲میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

ارومیه – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: امسال حدود ۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در این استان ثبت شده که حدود ۳۰ درصد بیشتر از میزان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صمت آذربایجان غربی، غلامرضا بابایی در این زمینه اظهار کرد: برای امسال یک میلیون و ۷۰۷ هزار دلار صادرات هدف گذار شده بود که بیش از این میزان تحقق یافته است.

وی ادامه داد: با این آمار در بخش تحقق هدف تعیین شده، آذربایجان‌غربی بعد از چهارمحال بختیاری در رتبه دوم قرار دارد و به لحاظ ارزش دلاری میزان صادرات آذربایجان‌غربی با استان نخست فاصله چشمگیری پیدا کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی یادآور شد: قسمت اعظم صادرات محصولات از این استان مختص محصولات گروه پتروشیمی است که بالغ بر ۷۷ درصد و پس از آن صادرات محصولات کشاورزی است.

وی سهم محصولات صنعتی و معدنی در سهم صادرات استان را تقریباً ۱۱ درصد دانست و خاطرنشان کرد: حدود ۹۹ درصد از صادرات آذربایجان‌غربی به ۱۰ کشور است که در این بین ۸۲ درصد از صادرات محصولات از استان به لحاظ ارزش دلاری به ترکیه و ۱۴ درصد از آن به عراق و بقیه به کشورهای افغانستان، پاکستان، روسیه، آذربایجان و هند صادر می‌شود.

بابایی افزود: به طور کلی ۹۷ درصد صادرات از آذربایجان‌غربی به ۲ کشور ترکیه و عراق بوده که نکته حائز اهمیت آن، رشد چشمگیر صادرات به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی تاکید کرد: در واقع صادرات به ترکیه از مبادی گمرکات استان به لحاظ ارزش ۱۱۴ درصد و به لحاظ وزن ۱۷۷ درصد افزایش داشته است.

آذربایجان‌غربی مرز مشترک با عراق، ترکیه و نخجوان دارد و یکی از مهمترین استان‌های کشور در صادرات و واردات کالا به شمار می‌رود.

کد مطلب 5432533

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