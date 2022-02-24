۲میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صمت آذربایجان غربی، غلامرضا بابایی در این زمینه اظهار کرد: برای امسال یک میلیون و ۷۰۷ هزار دلار صادرات هدف گذار شده بود که بیش از این میزان تحقق یافته است.

وی ادامه داد: با این آمار در بخش تحقق هدف تعیین شده، آذربایجان‌غربی بعد از چهارمحال بختیاری در رتبه دوم قرار دارد و به لحاظ ارزش دلاری میزان صادرات آذربایجان‌غربی با استان نخست فاصله چشمگیری پیدا کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی یادآور شد: قسمت اعظم صادرات محصولات از این استان مختص محصولات گروه پتروشیمی است که بالغ بر ۷۷ درصد و پس از آن صادرات محصولات کشاورزی است.

وی سهم محصولات صنعتی و معدنی در سهم صادرات استان را تقریباً ۱۱ درصد دانست و خاطرنشان کرد: حدود ۹۹ درصد از صادرات آذربایجان‌غربی به ۱۰ کشور است که در این بین ۸۲ درصد از صادرات محصولات از استان به لحاظ ارزش دلاری به ترکیه و ۱۴ درصد از آن به عراق و بقیه به کشورهای افغانستان، پاکستان، روسیه، آذربایجان و هند صادر می‌شود.

بابایی افزود: به طور کلی ۹۷ درصد صادرات از آذربایجان‌غربی به ۲ کشور ترکیه و عراق بوده که نکته حائز اهمیت آن، رشد چشمگیر صادرات به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی تاکید کرد: در واقع صادرات به ترکیه از مبادی گمرکات استان به لحاظ ارزش ۱۱۴ درصد و به لحاظ وزن ۱۷۷ درصد افزایش داشته است.

آذربایجان‌غربی مرز مشترک با عراق، ترکیه و نخجوان دارد و یکی از مهمترین استان‌های کشور در صادرات و واردات کالا به شمار می‌رود.