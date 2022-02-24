پیش بینی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهش تولید ویژه سفر دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور عصر پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آمل که با حضور عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله (ع) شهرستان آمل برگزار شد، گفت: این میزان تسهیلات اعتباری پیش بینی شده با همکاری شبکه بانکی دولتی و خصوصی استان برای توسعه بخش کشاورزی، صنعتی، گردشگری و علم و فناوری مازندران در قالب صورتجلسه ای آماده شده و در جلسه هماهنگی سفر با حضور معاون اول رئیس جمهوری نیز مطرح شد.

وی به تشکیل دو کارگروه مهم تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت کسب و کار استان به صورت منظم و فعال برای رصد مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مبتلابه واحدهای تولیدی در استان تملک واحد تولیدی و توقیف آن از سوی بانک‌ها است.

وی گفت: حدود ۱۸۶ واحد تولیدی در استان به خاطر مشکل تملیکی توسط بانک‌ها راکد و ازچرخه تولید خارج شده بودند. خیریان پور افزود: امسال با پیگیری‌هایی که توسط کارگروه مهم تسهیل و رفع موانع تولید انجام شد، تعداد ۱۱۷ واحد تملیکی استان پس از رفع مشکل به چرخه تولید برگشتند.

وی ادامه داد، از ۶۹ واحد تولیدی صنعتی که به علت تملک شدن توسط بانک‌ها راکد هستند، پرونده ۴۰ واحد از در دستگاه قضائی مطرح و درحال رسیدگی است.

تشکیل کمیته قضائی برای رفع مشکل واحدهای تملیکی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد، برای رفع مشکل واحدهای تولیدی دارای مشکل تملیکی استان، انتظار هست که کمیته قضائی برای پیگیری ویژه این واحدها در دادگستری‌های استان تشکیل شود چرا که برطرف شدن مشکل این واحدها فقط با کمک دستگاه قضائی ممکن است.

خیریانپور تصریح کرد: برای برطرف شدن مشکلات برخی دیگر از واحدهای بانکی، جدای از رسیدگی در کارگروه‌های دوگانه دراستان، به رسیدگی ویژه توسط دستگاه قضائی نیازمند است.

تولیدی‌های مازندران ورشکسته ترین درکشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در بخش دیگری به آمار بالای این استان در حوزه ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی استان به عنوان چالش جدید فعالان این بخش یاد کرد وگفت: درمیان استان‌های کشور، مازندران بیشترین واحدهای ورشکسته را دارد که این واحدها هم شامل واحدهای صنفی و هم صنعتی و تولیدی می‌شوند.

خیریان پور افزود: درمیان شهرستان مازندران نیز، شهرستان آمل به واسطه داشتن بیشترین تعداد واحدهای تولیدی وصنعتی، درصدر ورشکسته ترین واحدهای تولیدی وصنعتی استان است.