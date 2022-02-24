به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار با اشاره به چگونگی فرآیند ارتقا روحانیون از امامت جماعت به امامت محله گفت: ارتقا ائمه جماعات به امام محله چند ضلع دارد که اینها در کنار هم می‌تواند روحانی را برای امامت ارتقا دهد.

وی در تشریح طرح ارتقا امام بیان داشت: ضلع اول در این ارتقا و توانمندسازی مربوط به خود امامان می‌شود و فعالیت‌ها و اقداماتی که باید انجام دهند و ضلع دیگر به اداره تبلیغات مربوط می‌شود که رسالت و پیاده سازی این امر را به عهده دارد.

حجت الاسلام شریف تبار به دو ضلع دیگر این ارتقا نیز اشاره و ابراز داشت: ضلع دیگر در ارتقا نیز امت هست که باید برای نقش آفرینی آنها در این ارتقا زمینه سازی داشته باشیم.

وی به نقش بخش‌ها و نهادهای حاکمیتی و گروه‌های تأثیرگذار نیز اشاره کرد و گفت: این نهادها و گروه‌های تأثیرگذار ضلع دیگر این ماجرا هستند و موفقیت این طرح را باید در جوانب مختلف دید و باید هر بخش فعالیت خود را انجام دهند تا کار به ثمر برسد.

مدیر کل تبلیغات مازندران گام دیگر در ارتقا امامان را توجه به مقوله بینشی و انگیزش و مهارت افزایی در این اضلاع دانست و افزود: در بحث انگیزشی و بینشی باید به سوالات امامان پاسخ دهیم که زمینه ساز حضور امامان در محله و کارکردهای اجتماعی آنها باشد، حوزه مهارتی نیز گام دیگری است که در ارتقا امامان باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی توجه به نگاه انگیزشی، بینشی و مهارت افزایی را در حوزه امت و حلقه‌های میانی نیز لازم عنوان کرد و گفت: در حوزه امت و همچنین حلقه‌های میانی نیز همان انگیزش‌ها و بینش‌ها و مهارت‌ها را می‌طلبد و ما باید برای ارتقا آنها نیز برنامه ریزی کنیم؛ چرا امام بدون امت هم نمی‌تواند تأثیرگذار باشد و یک بعدی نباید به قضیه نگاه کنیم.

حجت الاسلام شریف تبار در ادامه اظهار داشت: مرحله اولیه و بیان ضرورت‌های تربیتی برای ایجاد مسجد سرنوشت ساز که به دنبال آن هستیم اتفاق افتاده و اقدامات اولیه صورت گرفته و موفقیت‌های خوبی را نیز در این استان شاهد بودیم و این گفتمان در حال تکثیر است؛ تضارب اندیشه‌ها به ما در این عرصه کمک می‌کند.

وی الگوسازی و الگودهی در این زمینه را یادآور شد و افزود: در مرحله بعد مدیریت دانش و الگوسازی است که باید توسط بنیاد هدایت اتفاق بیفتد؛ تجارب دانشی و الگوها را باید در یک سامانه اشتراکی در اختیار بگذاریم تا برای همه استان‌ها قابل استفاده باشد.

مدیر کل تبلیغات مازندران ادامه داد: مجموعه‌های فرهنگی مختلفی در این سال‌ها فعالیت داشته‌اند و می‌توانند نقش میانی را بین امام و امت ایفا کنند و حرکت را به سمت جلو ببرند و همین آموزش‌های انگیزش و بینشی و مهارتی نیز برای آنها لازم است؛ این مجموعه می‌توانند امام یار باشند ولی باید قبل از آن به امام باوری برسند و با محوریت امام می‌توانند زمینه ساز جریان تحولی مسجد سرنوشت ساز و مسجد جریان ساز با محوریت امام باشند.

وی بر نقش جریان‌های حاکمیتی و جریان‌های تأثیرگذار را یادآور شد و خاطرنشان کرد: جریان‌های حاکمیتی و جریان‌های تأثیرگذار در این طرح می‌توانند مؤثر باشند و موانع را بردارند؛ در صورتی که توجیه کامل نشوند با جان و دل همراه نخواهند بود و در بزنگاه‌ها اعتبار بخشی لازم را تزریق نخواهند کرد.

حجت الاسلام شریف تبار در پایان ضمن تأکید بر اهمیت این کار اظهار داشت: باید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که موازی پنداری اتفاق نیفتد تا سایر دستگاه‌های فعال نیز همراه شوند؛ کارشناسانی برای این کار در هر استان تربیت شوند و با تولید محتوای مناسب و آسیب شناسی مستمر از عدم موفقیت طرح پیشگیری کرد.