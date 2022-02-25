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۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۵۴

هفته آینده؛

وزیر خارجه امارات برای دیدار با «لاوروف» به «مسکو» سفر می‌کند

وزیر خارجه امارات برای دیدار با «لاوروف» به «مسکو» سفر می‌کند

وزیر خارجه امارات روز دوشنبه هفته آینده به منظور دیدار با همتای روسی خود به شهر «مسکو» سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله بن زائد» وزیر خارجه امارات هفته آینده به «مسکو» روسیه سفر می‌کند. این سفر طی روز دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه روسیه ضمن تأیید سفر وزیر خارجه امارات به مسکو طی هفته آینده، اعلام کرد: عبدالله بن زائد در جریان سفرش به مسکو با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود دیدار می‌کند.

وزارت خارجه روسیه همچنین تأکید کرده است که طرف‌های روسی و اماراتی در جریان دیدار با یکدیگر، راهکارهای تقویت همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

گفتنی است، سفر وزیر خارجه امارات به روسیه در حالی قرار است انجام شد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور صبح روز گذشته (پنجشنبه) دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر کرد.

کد مطلب 5433339

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