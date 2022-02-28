به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) طی ابلاغی، یاسر احمدوند (معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب کرد.
همچنین طی ابلاغی جداگانه از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا مختارپور، محسن پرویز، علی اکبر اشعری، میثم نیلی، محمد حمزهزاده، علی رمضانی، محمد الهیاری فومنی، محمدعلی مرادیان، هومان حسنپور، عبدالعظیم فریدون و سید عباس حسینینیک به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب شدند.
در متن این ابلاغ آمده است:
«نظر به اهمیت برگزاری مطلوب نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی کشور و به منظور تعیین و تبیین سیاستهای کلی نمایشگاه برای تحقق عدالت فرهنگی و تقویت صنعت نشر کشور به عنوان تبلور شکوفایی ظرفیت و توانمندی و هوشمندی ملت ایران در تولید فکر و اندیشه، و با توجه به بهرهمندی جنابعالی از تجارب فرهنگی و به استناد آییننامه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، به موجب این ابلاغ به عنوان «عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» منصوب میشوید. سیاستگذاری و هماهنگ کردن فعالیتهای این دوره خاص از نمایشگاه که پس از دوسال وقفه ناشی از الزامات بهداشتی و نیز کسب تجربه موفق از برگزاری نمایشگاه مجازی برپا خواهد شد و هدایت مجریان برای عبور موفق و سربلند از این وظیفه سترگ فرهنگی و تبدیل چالشها به فرصتی برای رشد تواناییهای صنعت نفت و اتخاذ تصمیمات کارشناسی مبتنی بر منافع نظام جمهوری اسلامی، از اهم وظایف مورد انتظار است. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری حداکثری از تجارب موجود در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام ارزشمند اسلامی و توسعه روزافزون فرهنگ مطالعه و کتابخوانی موفق و موید باشید.
محمد مهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»
پیش از این نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابلاغی یاسر احمدوند را به عنوان رئیس سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب کرد.
نخستین جلسه اعضای شورای سیاستگذاری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران امروز دوشنبه (نهم اسفندماه ۱۴۰۰) برگزار شد.
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